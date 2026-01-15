Ngoại trừ PSG, tất cả đội bóng Pháp đang gặp khó khăn

"Tất cả các đội bóng, ngoại trừ PSG, đều đang vật lộn để tồn tại." – Giám đốc điều hành AS Monaco, Thiago Scuro, lên tiếng về thực trạng của bóng đá Pháp.

PSG khi đăng quang chức vô địch Ligue 1 mùa trước. Ảnh: REUTERS

Giám đốc điều hành của AS Monaco, Thiago Scuro, đã lên tiếng cảnh báo về tình hình tài chính của các câu lạc bộ bóng đá tại Pháp. Những đại diện của Ligue 1 và Ligue 2 đã bị ảnh hưởng bởi các thỏa thuận truyền hình thất bại thời gian gần đây. Đầu tiên là sự đổ vỡ của thỏa thuận với Mediapro, và sau đó là trường hợp của DAZN, khi đài truyền hình này đã chấm dứt hợp đồng 5 năm chỉ sau một mùa giải vào mùa hè năm ngoái.

Ông Thiago Scuro cho biết chỉ có một câu lạc bộ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi những khó khăn mà toàn bộ Ligue 1 đang phải đối mặt, đó là PSG: “Tất cả các câu lạc bộ, ngoại trừ Paris Saint-Germain, đều đang trong tình trạng vật lộn để sinh tồn. Không đội bóng nào có khả năng đầu tư mạnh mẽ. Monaco đã mất khoảng 30 triệu EUR tiền bản quyền truyền hình trong hai năm, trong khi UEFA giảm tỷ lệ lương so với doanh thu từ 90% xuống còn 70% cùng thời điểm đó. Thật khó khăn.”

Những khó khăn tài chính đã từng manh nha đánh sập một biểu tượng lâu đời của bóng đá Pháp là Olympique Lyon với án phạt xuống hạng mùa hè 2025, sau đó được gỡ bỏ. AS Monaco cũng không nằm ngoài vòng xoáy. theo Thiago Scuro, đội bóng của ông phải bán một cầu thủ trước tháng 7, nếu không thì không những sẽ bị UEFA trừng phạt mà còn cả DNCG (cơ quan giám sát tài chính của bóng đá Pháp). Điều ảnh hưởng đến ưu tiên hàng đầu đảm bảo hiệu quả thi đấu.

Tình hình của Les Monegasques càng trở nên bấp bênh hơn bởi vị trí hiện tại của họ trên bảng xếp hạng. Sau nửa đầu mùa giải 2025/26, Monaco đang đứng thứ chín tại Ligue 1, họ đang trên đà bỏ lỡ tất cả các giải đấu châu Âu. Song song khó khăn đó, Monaco còn đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân sự với hàng loạt chất thương của các trụ cột.

QUANG ANH