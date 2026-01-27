Dro Fernandez từ chối so sánh với Lamine Yamal khi gia nhập PSG

Paris Saint-Germain vừa chiêu mộ tài năng Dro Fernandez từ Barcelona, và cầu thủ này không muốn bị so sánh với ngôi sao đồng lứa Lamine Yamal.

Dro Fernandez bên cạnh HLV Luis Enrique trong ngày ra mắt PSG. Ảnh: Getty Images

"Paris Saint-Germain là đội bóng hàng đầu thế giới. Tôi tự hào khi được gia nhập câu lạc bộ, nơi mà tôi đã dõi theo trong nhiều năm qua và chứng kiến những cầu thủ hàng đầu tạo nên dấu ấn." - Pedro "Dro" Fernandez chia sẻ trong ngày gia nhập PSG từ Barcelona. Đội bóng nước Pháp đã trả nhiều hơn mức phí phá vỡ hợp đồng trị giá 6 triệu EUR để sở hữu tài năng người Tây Ban Nha.

Les Parisiens đã vượt mặt một số câu lạc bộ châu Âu khác để ký hợp đồng với Dro Fernandez, người có cùng đại diện với HLV trưởng của PSG, Luis Enrique. Cầu thủ có gốc gác Philippines đã trải qua cuộc kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng bốn năm rưỡi với nhà đương kim vô địch Champions League.

Dro sẽ khoác áo số 27 tại đội bóng mới. PSG mô tả việc ký hợp đồng với Dro là hoàn toàn phù hợp "với chiến lược thể thao của câu lạc bộ và sự tập trung mạnh mẽ vào các tài năng trẻ ".

Một trong những yếu tố tác động đến quyết định chấp nhận lời đề nghị từ PSG đã được Dro Fernandez nói đến, khi anh đề cập đến tài năng cùng lứa hồi còn ở Barca là Lamine Yamal. Theo Dro, anh không muốn so sánh với Lamine Yamal - người đã bứt lên đẳng cấp hàng đầu thế giới khi còn rất trẻ, hay bất cứ cái tên nào để khẳng định khả năng của mình:

"PSG cho tôi niềm tin rằng tôi sẽ phát triển tại đội bóng và có thể xây dựng sự nghiệp lâu dài tại đây. Đội bóng cũng muốn tôi thực sự là chính mình, cả trong lẫn ngoài sân cỏ mà không cần phải nhìn sang hình mẫu nào."

Trước khi dứt áo sang PSG, Dro Fernandez có màn ra mắt chính thức đội một FC Barcelona vào tháng 9 năm 2025. Từ đó, cầu thủ sinh năm 2008 ra sân 5 lần dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick. Nhà cầm quân người Đức đã tỏ rõ sự thất vọng với việc Dro rời đội để chuyển đến PSG vào tháng giêng này. Trước đó, Dro gia nhập lò đào tạo trẻ La Masia của Barca vào mùa hè năm 2022.

QUANG ANH