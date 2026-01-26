Tài năng trẻ Ibrahim Mbaye ở lại PSG bất chấp sự quan tâm từ Ngoại hạng Anh

Ibrahim Mbaye nhận sự quan tâm từ nhiều đội bóng Premier League. Ảnh: L'Équipe

Ibrahim Mbaye, tài năng bóng đá 18 tuổi vừa giành chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) cùng đội tuyển Senegal, đang thu hút sự quan tâm đáng kể từ các câu lạc bộ Premier League. Tuy nhiên, việc Mbaye rời Paris Saint-Germain trong tháng này khó có thể xảy ra.

Ngay từ trước khi AFCON khởi tranh, Mbaye đã có một mùa giải đột phá tại đội một PSG. Tiền vệ cánh sinh năm 2008 đã ra sân 21 trận trên mọi đấu trường, ghi được 1 bàn thắng và có 2 pha kiến ​​tạo. Sản phẩm của học viện Les Parisiens chỉ mới ký hợp đồng chuyên nghiệp vào tháng 7 năm 2025 và có thời hạn đến năm 2028. Với tiềm năng lớn đã thể hiện thì tuyển thủ Senegal có thể sẽ sớm được ký một hợp đồng mới với nhà đương kim vô địch châu Âu.

Ibrahima Mbaye được xem là một tài năng nổi bật thuộc dạng cây nhà lá vườn của PSG, cùng lứa với Senny Mayulu, Quentin Ndjantou hay Noham Kamara. Đây cũng chính là những sao mai đã trực thuộc đội một PSG mùa giải năm nay, họ còn được sử dụng một cách tối ưu chứ không chỉ "làm dày" đội ngũ, dựa trên chính sách trẻ hóa tại Les Parisiens hiện tại dưới thời HLV Luis Enrique.

Với một dàn lực lượng không quá đông đảo, PSG cần Ibrahim Mbaye ở lại trong đội hình để làm một phương án xoay tua chiến lược như đã thực hiện trong nửa mùa giải qua. Bất chấp sự quan tâm đáng kể từ các câu lạc bộ Premier League, với Chelsea, Aston Villa và Sunderland đến cầu thủ chạy cánh người Senegal. Thậm chí đã có những đề nghị hỏi mượn Mbaye được gửi đến PSG từ trong kỳ AFCON, nhưng cho đến nay quan điểm của PSG không thay đổi.

QUANG ANH