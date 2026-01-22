PSG 'trói chân' ngôi sao Lee Kang-in

Lee Kang-in "không phải để bán" tại PSG. Ảnh: Getty Images

Paris Saint-Germain đã đóng mọi cánh cửa cho việc Lee Kang-in rời khỏi đội bóng, trước những nỗ lực chiêu mộ cầu thủ này từ nhiều đội bóng châu Âu. Nổi bật nhất là Atletico Madrid, theo thông tin từ L'Équipe.

Tuyển thủ quốc tế người Hàn Quốc đang có hợp đồng với PSG đến năm 2028. Dù chỉ đóng vai trò dự bị, anh đã nổi lên như một cầu thủ đa năng đáng tin cậy dưới thời HLV Luis Enrique. Kang-in từng được cho là muốn rời khỏi nhà vô địch châu Âu hồi mùa hè 2025. Trước khi câu lạc bộ thông báo cho anh về tầm quan trọng của mình và thuyết phục ở lại để đóng những vai trò hết sức cụ thể tại đội bóng. Và đến nay, một lần nữa, HLV Luis Enrique và PSG tiếp tục đóng chặt cánh cửa cho anh rời đi. Mùa giải 2025/26, Kang-in đã ra sân 21 trận cho Les Parisiens, đóng góp 2 bàn và 3 kiến tạo. Ngôi sao người Hàn thường đóng vai trò dự phòng cho cả hàng tiền vệ và tiền đạo, nhờ sự đa năng và xông xáo của mình tạo ra hiệu quả thi đấu nhất định và giá trị này quan trọng tại PSG lúc này. Khi HLV Luis Enrique không có một tập thể quá đông đảo trên mọi đấu trường.

Atletico Madrid, theo thông tin từ tờ L'Équipe, đang tỏ ra rất quan tâm đến việc chiêu mộ Lee Kang-in. Tuyển thủ Hàn trưởng thành từ môi trường bóng đá Tây Ban Nha nên không lạ gì văn hóa và ngôn ngữ tại đây, một yếu tố ghi điểm với Atletico. Vậy nên tờ báo Pháp cho biết đã có những tiếp xúc gián tiếp giữa Atletico và Kang-in, đội bóng Tây Ban Nha sẵn sàng đặt Kang-in vào một vai trò quan trọng hơn là dự bị chiến lược tại PSG lúc này, với một suất đá chính đảm bảo.

Trước tình thế đó, phía PSG đang xem xét có thể sẽ tiến hành gia hạn hợp đồng của Lee Kang-in, vốn còn hai năm hiệu lực, trước khi mùa giải hiện tại kết thúc. Một động thái "trói chân" ngôi sao Hàn Quốc. Vượt ra khuôn khổ sân cỏ, Kang-in còn đang là một quân bài quảng bá thương hiệu PSG tại "Xứ sở kim chi", khi Hàn Quốc đã và đang là điểm đến quen thuộc của PSG trong các chuyến du đấu mùa hè những năm qua.

QUANG ANH