Sergio Ramos từ chối trở lại Paris

Sergio Ramos thời còn khoác áo PSG. Ảnh: BBC Sport

Cựu trung vệ của Real Madrid và Paris Saint-Germain, Sergio Ramos đã từ chối cơ hội trở lại thủ đô nước Pháp để gia nhập Paris FC, theo tờ Foot Mercato. Ramos hiện là cầu thủ tự do sau khi giải vô địch Mexico kết thúc. Nhà vô địch World Cup 2010 cùng đội tuyển Tây Ban Nha đã ký hợp đồng một năm với Monterrey vào năm ngoái, đã thi đấu 27 trận chính thức và ghi đến 6 bàn thắng tại đây.

Theo các nguồn tin, với chuyên môn vẫn được đảm bảo, Sergio Ramos đang cân nhắc trở lại châu Âu và sẵn sàng gia nhập một câu lạc bộ ở giải hạng nhất Pháp Ligue 1. Ramos từng thi đấu cho PSG trong hai mùa giải, từ năm 2021 đến 2023, sau khi hợp đồng với Real Madrid hết hạn. Trong màu áo Les Parisiens, Ramos giành 2 danh hiệu vô địch quốc gia và 1 siêu cúp Pháp.

Hiện ngoài Paris FC còn có OGC Nice và AS Monaco cũng được cho là quan tâm đến việc đưa Sergio Ramos trở lại giải đấu hàng đầu nước Pháp. Tờ Foot Mercato đưa tin Paris FC là đội bóng đã nhắm đến Sergio Ramos một cách sát sao nhất. Đội bóng mới lên hạng Ligue 1 thuộc sở hữu của gia đình Arnault, dự kiến ​​sẽ chiêu mộ một cầu thủ giàu kinh nghiệm để tăng cường đội hình. Paris FC hiện đứng thứ 14 tại Ligue 1 và đặt mục tiêu trụ hạng vào cuối mùa giải. Đội bóng thủ đô Paris xem Ramos là một thủ lĩnh bẩm sinh, có khả năng mang lại ánh hào quang mới cho câu lạc bộ và củng cố hàng phòng ngự. Nhưng Ramos được cho là đã từ chối lời đề nghị này vì muốn tìm một câu lạc bộ có tầm ảnh hưởng lớn hơn.

Ngoài khả năng trở lại châu Âu thi đấu đỉnh cao thì Sergio Ramos còn được liên hệ từ giải nhà nghề Mỹ MLS và cả giải Ả Rập Xê Út Saudi Pro League. Chưa rõ Ramos sẽ lựa chọn thế nào nhưng chắc chắn, cầu thủ 39 tuổi này vẫn chưa muốn giải nghệ và sẽ còn thi đấu bóng đá chuyên nghiệp.

QUANG ANH