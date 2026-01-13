Ghi bàn ra mắt Lyon, Endrick tỏ ra bình thản

Endrick ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho Olympique Lyon vào lưới Lille. Ảnh: AFP

Endrick đánh dấu màn ra mắt đội bóng mới Olympique Lyon, thi đấu dưới dạng cho mượn nửa mùa giải từ Real Madrid, với một bàn thắng đáng nhớ. Pha lập công ấn định chiến thắng 2-1 trước Lille tại vòng 32 đội Cúp Quốc gia Pháp 2025/26 ngay trên sân đối thủ. Đó là pha đệm bóng cận thành, kết thúc cho tình huống chạy chỗ chọn điểm rơi thông minh của Endrick để đón quả tạt của đội trưởng Corentin Tolisso. Đây là phẩm chất nổi bật nhất của tiền đạo nhỏ con 19 tuổi này.

Sau giai đoạn thất vọng tại Real Madrid khi phải ngồi dự bị liên tiếp, Endrick đứng trước nguy cơ bị loại khỏi đội tuyển Brazil cho giải đấu World Cup 2026 diễn ra mùa hè này tại Bắc Mỹ. Và việc chuyển đến Lyon theo hợp đồng cho mượn 6 tháng là chiếc phao cứu sinh sự nghiệp một tài năng trẻ từng được so sánh với Ronaldo và cả Pele.

Với những hy vọng đó, bàn thắng đầu tiên cho Lyon càng trở nên nhiều ý nghĩa cho Endrick, giải tỏa cơn khô hạn bàn thắng đã kéo dài từ tận mùa giải trước ở Los Blancos. Hiểu được thực tế khó khăn và con đường phía trước còn dài, tuyển thủ trẻ người Brazil tỏ ra bình thản sau khi là người hùng giúp Lyon đi tiếp tại đấu trường Cúp Pháp. Endrick trả lời phỏng vấn RMC Sport rằng:

"Thật vui vì được ra sân chơi bóng và ghi bàn. Nhưng tôi sẽ không dừng lại. Tôi muốn đóng góp nhiều hơn cho Lyon, đội bóng đã cho tôi niềm tin và cơ hội. Mùa giải phía trước còn dài và tôi cần thể hiện nhiều hơn."

Endrick giúp Lyon đi tiếp tại Cúp Quốc gia Pháp và lại còn đánh bại một trong những đối thủ mạnh là Lille tại sân chơi này. Khi mà cùng tại vòng 32 đội, gã khổng lồ Paris Saint-Germain bị loại sốc bởi Paris FC thì Cúp Pháp lại trở nên hấp dẫn vì mọi khả năng đều có thể xảy ra để tạo nên nhà tân vô địch. Và Lyon cùng Endrick tất nhiên nằm trong số đó.

Tin liên quan Endrick không muốn bị chú ý quá nhiều tại Lyon

QUANG ANH