Nguyên nhân khiến PSG thua sốc tại Cúp Quốc gia Pháp

Ousmane Dembele gục xuống thất vọng trước các cầu thủ Paris FC. Ảnh: AFP

Paris Saint-Germain chính thức trở thành cựu vô địch của Cúp Quốc gia Pháp, sau thất bại 0-1 trước đối thủ cùng thành phố Paris FC ở vòng đấu 32 đội diễn ra rạng sáng hôm nay. Chuỗi vô địch liên tiếp tại đấu trường cúp này của Les Parisiens dưới thời HLV Luis Enrique chính thức khép lại. Và đáng buồn hơn cho họ là sẽ không thể tái hiện lại chiến tích thâu tóm mọi danh hiệu như ở mùa giải trước đã từng.

Bàn thắng duy nhất của Jonathan Ikone ở phút 74 giúp Paris FC tạo ra bất ngờ lớn nhất của bóng đá Pháp kể từ đầu mùa giải 2025/26, đánh bại PSG hùng mạnh khỏi sân chơi Cúp Quốc gia, và cũng là nhà đương kim vô địch giải đấu này. PSG đã thất bại theo một kịch bản quen thuộc trong những trận thua của họ dưới thời Luis Enrique, cầm bóng nhiều và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn áp đảo đối thủ nhưng lại bị chọc thủng lưới.

Trước Paris FC, PSG sút đến 21 lần và 8 lần trúng đích, kiểm soát bóng 68% thời lượng. Nhưng sự vô duyên của những Barcola, Goncalo Ramos hay Dembele đã khiến PSG trả giá. Trong khi Paris FC chỉ cần 4 cú dứt điểm, 2 lần trúng đích để tìm thấy 1 bàn thắng định đoạt trận đấu.

Như vậy, việc PSG bị loại khỏi Cúp Pháp 2025/26 sẽ khiến hành trình bảo vệ các danh hiệu còn lại của họ như Ligue 1 và đặc biệt là Champions League sẽ có ít trận đấu hơn. Một cách nghĩ tích cực sau thất bại đầy bất ngờ và đáng thất vọng trước đối thủ cùng thành phố bị đánh giá yếu hơn. Chỉ mới chưa đầy 10 ngày trước, trong khuôn khổ Ligue 1, PSG đã thắng Paris FC 2-1 ở trận derby thủ đô. Họ còn có bàn đạp tâm lý với chiến thắng Marseille ở Siêu cúp Pháp sau đó ít ngày tại Kuwait.

QUANG ANH