Bóng đá quốc tế

Ligue 1

CÚP QUỐC GIA PHÁP 2025/26

Nguyên nhân khiến PSG thua sốc tại Cúp Quốc gia Pháp

SGGPO

Paris Saint-Germain chính thức trở thành cựu vô địch của Cúp Quốc gia Pháp, sau thất bại 0-1 trước đối thủ cùng thành phố Paris FC.

Ousmane Dembele gục xuống thất vọng trước các cầu thủ Paris FC. Ảnh: AFP
Ousmane Dembele gục xuống thất vọng trước các cầu thủ Paris FC. Ảnh: AFP

Paris Saint-Germain chính thức trở thành cựu vô địch của Cúp Quốc gia Pháp, sau thất bại 0-1 trước đối thủ cùng thành phố Paris FC ở vòng đấu 32 đội diễn ra rạng sáng hôm nay. Chuỗi vô địch liên tiếp tại đấu trường cúp này của Les Parisiens dưới thời HLV Luis Enrique chính thức khép lại. Và đáng buồn hơn cho họ là sẽ không thể tái hiện lại chiến tích thâu tóm mọi danh hiệu như ở mùa giải trước đã từng.

Bàn thắng duy nhất của Jonathan Ikone ở phút 74 giúp Paris FC tạo ra bất ngờ lớn nhất của bóng đá Pháp kể từ đầu mùa giải 2025/26, đánh bại PSG hùng mạnh khỏi sân chơi Cúp Quốc gia, và cũng là nhà đương kim vô địch giải đấu này. PSG đã thất bại theo một kịch bản quen thuộc trong những trận thua của họ dưới thời Luis Enrique, cầm bóng nhiều và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn áp đảo đối thủ nhưng lại bị chọc thủng lưới.

Trước Paris FC, PSG sút đến 21 lần và 8 lần trúng đích, kiểm soát bóng 68% thời lượng. Nhưng sự vô duyên của những Barcola, Goncalo Ramos hay Dembele đã khiến PSG trả giá. Trong khi Paris FC chỉ cần 4 cú dứt điểm, 2 lần trúng đích để tìm thấy 1 bàn thắng định đoạt trận đấu.

Như vậy, việc PSG bị loại khỏi Cúp Pháp 2025/26 sẽ khiến hành trình bảo vệ các danh hiệu còn lại của họ như Ligue 1 và đặc biệt là Champions League sẽ có ít trận đấu hơn. Một cách nghĩ tích cực sau thất bại đầy bất ngờ và đáng thất vọng trước đối thủ cùng thành phố bị đánh giá yếu hơn. Chỉ mới chưa đầy 10 ngày trước, trong khuôn khổ Ligue 1, PSG đã thắng Paris FC 2-1 ở trận derby thủ đô. Họ còn có bàn đạp tâm lý với chiến thắng Marseille ở Siêu cúp Pháp sau đó ít ngày tại Kuwait.

Tin liên quan
QUANG ANH

Từ khóa

Paris FC Les Parisiens Jonathan Ikone Cúp Quốc gia Pháp Goncalo Ramos Luis Enrique Siêu cúp Pháp Paris Saint-Germain Trúng đích Chiến tích

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn