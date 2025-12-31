Endrick không muốn bị chú ý quá nhiều tại Lyon

Endrick gia nhập Lyon theo dạng cho mượn từ Real Madrid. Ảnh: Getty Images

Endrick như một món quà giáng sinh đối với Olympique Lyon. Giữa bối cảnh khó khăn tài chính và hạn chế chuyển nhượng, việc đưa về tiền đạo giàu tiềm năng người Brazil là thành công bước đầu. Bởi họ đã trải qua nửa mùa giải 2025/26 mà không có một trung phong đúng nghĩa nào. Giờ đây câu chuyện về tính hiệu quả sẽ để thời gian trả lời, với giai đoạn lượt về sắp tới sau kỳ nghỉ đông.

Tiền đạo 19 tuổi đã tạo ra sức hút lớn với kỷ lục tương tác trên mạng xã hội của Olympique Lyon - 17 triệu lượt xem bài công bố hoàn tất thương vụ đưa anh đến Pháp bởi tờ RMC Sport. Kể từ khi bước ra sân khấu chuyên nghiệp, Endrick thường gây chú ý bởi phong cách yêu thích sự hoài cổ, khác xa lứa tuổi của mình. Và tất nhiên như bao cầu thủ trẻ người Brazil, sự so sánh với những tiền bối huyền thoại như Ronaldo hay thậm chí là Pele đã được đặt lên Endrick. Kể từ sau thời Neymar, bóng đá Brazil thiếu một mẫu thần tượng cả trong lẫn ngoài sân cỏ, sự quan tâm ngày càng lớn đối với Endrick như lẽ tất yếu từ khát khao của người dân nước nhà. Nhưng nó không có lợi cho sự nghiệp cậu bé này.

Nửa mùa giải đã qua tại Real Madrid là con số 0 đối với Endrick. Được sử dụng quá hạn chế bởi HLV Xabi Alonso bởi nguyên nhân chiến thuật lẫn phong độ. Hệ quả Endrick có nguy cơ không được triệu tập lên tuyển Brazil cho World Cup 2026 sắp tới nếu cứ duy trì tình hình đó. Và chuyển sang Lyon là giải pháp đã được thực hiện để cứu vớt sự nghiệp mới chớm nở của tài năng này.

"Tôi không phải ngôi sao. Tôi vẫn cần phải học nhiều điều còn thiếu sót. Tôi không muốn bị chú ý quá nhiều. Ngồi dự bị là chuyện rất bình thường nếu không thể hiện tốt, tôi chấp nhận điều đó như bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Tôi muốn được ra sân thường xuyên và tôi sẽ chiến đấu để có điều đó." - Endrick nói với Sky Sports vào thời điểm chuẩn bị xác nhận gia nhập Lyon dưới dạng cho mượn từ Los Blancos. Và cầu thủ trẻ này thực sự cần một khoảng lặng bình yên để lấy lại những phẩm chất tốt nhất và phát triển tại môi trường mới sắp tới.

QUANG ANH