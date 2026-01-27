Chủ tịch Marseille loại bỏ khả năng mua đứt Ethan Nwaneri

Ethan Nwanieri ăn mừng bàn thắng ra mắt Olympique Marseille trong chiến thắng Lens. Ảnh: AFP

Chủ tịch Olympique Marseille, Pablo Longoria, đã xác nhận rằng hợp đồng cho mượn Ethan Nwaneri từ Arsenal không bao gồm điều khoản mua đứt. Ông đã mô tả rằng việc tồn tại điều khoản đó là "không thực tế" xét đến kế hoạch dài hạn của câu lạc bộ chủ quản tại Ngoại hạng Anh dành cho cầu thủ trẻ này.

Nwaneri đã tạo ấn tượng ngay lập tức sau khi đến Marseille, ghi một bàn thắng ngoạn mục trong trận ra mắt gặp RC Lens chỉ 24 giờ sau khi ký hợp đồng. Màn trình diễn của tuyển thủ trẻ người Anh đã làm dấy lên sự phấn khích tại sân Velodrome và những kỳ vọng xa hơn về tương lai của Nwanieri tại đây. Nhưng chủ tịch Longoria muốn làm rõ các điều khoản của thỏa thuận trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Telegraph.

“Quyền lựa chọn mua đứt ư? Hãy để tôi nói rõ một điều là nó hoàn toàn không thực tế. Cậu ấy là một trong những tài sản quan trọng nhất của Arsenal cho tương lai. Việc cậu ấy hiện diện tại Marseille chỉ để củng cố cho điều đó."

“Đối với chúng tôi, giá trị nằm ở tài năng và màn trình diễn thể thao của cậu ấy. Đối với Arsenal, họ cần tài năng của mình có những trận đấu. Và đối với cầu thủ, đó là một bước đi mới trong sự nghiệp để tiếp tục học hỏi. Đó là lợi ích của tất cả các bên cho thương vụ này." - Pablo Longoria nói.

Thực tế thì Ethan Nwanieri rõ ràng là của để dành đối với Arsenal. Đôi bên chỉ mới ký hợp đồng mới vào tháng 8 năm 2025, kéo dài đến mùa hè năm 2030. Với một đội ngũ ngôi sao dày đặc tại Emirates, chuyển sang Marseille theo diện cho mượn là bước đi hợp lý để phát triển đối với tài năng người Anh. Arsenal rõ ràng không muốn chứng kiến Nwanieri chật vật trên ghế dự bị với cơ hội ra sân ít ỏi. Còn Marseille lại đang khao khát sự đột biến từ Nwanieri là xúc tác mới cho hàng công đội bóng, củng cố khả năng cạnh tranh cho phần còn lại mùa giải năm nay.

QUANG ANH