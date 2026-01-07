Strasbourg tìm được HLV thay thế Liam Rosenior

Strasbourg bổ nhiệm Gary O'Neil thay thế Liam Rosenior. Ảnh: Sky Sports

Theo tờ The Telegraph và Sky Sports Italia, RC Strasbourg đã đạt được thỏa thuận với Gary O'Neil, theo đó huấn luyện viên 42 tuổi này sẽ kế nhiệm Liam Rosenior trên băng ghế chỉ đạo đội bóng. Câu lạc bộ Ligue 1 thuộc sở hữu của BlueCo tìm kiếm một huấn luyện viên trưởng mới sau khi Liam Rosenior nhận lời thay thế HLV Enzo Maresca tại sân Stamford Bridge.

Mọi chi tiết chuẩn bị hoàn tất, Gary O'Neil hiện đang trên đà thay thế Rosenior tại đội bóng Ligue 1. Cựu huấn luyện viên trưởng của AFC Bournemouth đang tự do sau khi kết thúc nhiệm kỳ dẫn dắt Wolverhampton Wanderers vào giữa mùa giải Ngoại hạng Anh 2024/25.

Sự lựa chọn HLV Gary O'Neil không tạo ra dư luận tích cực tại Strasbourg. Những hội nhóm cổ động viên của đội bóng này đang gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ sau khi chứng kiến Strasbourg bất lực nhìn nhà cầm quân tài năng chuyển sang đội láng giềng Chelsea cùng hệ sinh thái BlueCo. Việc thay tướng giữa mùa giải một cách bất khả kháng tạo ra dấu hỏi thành công to lớn cho đội bóng nước Pháp vào cuối mùa này, khi họ đặt tham vọng ở cả quốc nội lẫn cúp châu lục.

Những quan điểm tiêu cực tại Strasbourg có cơ sở rõ ràng, rằng để mất HLV Liam Rosenior sẽ tạo ra tiền lệ xấu rằng những ngôi sao sắp tới tại đội bóng nước Pháp hoàn toàn có thể rời đội để phục vụ mục đích lớn hơn nơi Chelsea. Nhất là vào thời điểm giữa mùa giải, nơi mà khi giai đoạn hai khởi tranh sẽ không thể khắc phục nếu sai lầm xảy ra. Sau mùa giải này, Strasbourg sẽ còn chứng kiến đội trưởng Emanuel Emegha hoàn tất chuyển sang Chelsea cùng với có thể là nhiều nhân tố khác đang là trụ cột của đội lúc này. Mô hình cộng sinh nghiễm nhiên tạo ra trạng thái phụ thuộc và phát triển khó có thể bền vững một cách tự lực cánh sinh với những đội bóng tầm vóc nhỏ hơn như Strasbourg so với Chelsea trong cùng một hệ thống.

QUANG ANH