Ansu Fati ghi bàn trở lại nhưng lập tức... chấn thương

Ansu Fati ghi bàn vào lưới Rennes giúp Monaco trở lại với chiến thắng tại Ligue 1. Ảnh: ligue1.com

Cựu tài năng Barcelona giúp AS Monaco mở ra chiến thắng quan trọng 4-0 trước Stade Rennes ở vòng 20 Ligue 1 2025/26. Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu. Ansu Fati ghi bàn vào phút thứ 33 của trận đấu, rồi đầu hiệp 2 phải rời sân vì chấn thương ở phút 46, nhường chỗ cho tuyển thủ Pháp Maghnes Akliouche.

Dù chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng Ansu Fati vẫn được các nền tảng đánh giá bóng đá chấm điểm tối ưu trong chiến thắng trước Rennes. Theo Sofascore, khoảng thời gian ít ỏi hiện diện ở trận đấu vẫn là đủ để thu hút chú ý từ Ansu Fati, sau từng pha chạm bóng và dấu ấn tổ chức tấn công lên Monaco. Và bàn thắng sau khi nhận bóng từ Folarin Balogun của Fati một lần nữa, chứng tỏ phẩm chất tốt nhất của cầu thủ người Tây Ban Nha nằm ở khả năng dứt điểm và ra quyết định.

Ansu Fati đã trải qua một thời gian thăng trầm tại AS Monaco kể từ đầu mùa 2025/26. Nhưng pha lập công mới nhất vào lưới Rennes giúp anh có được 7 bàn thắng tại Ligue 1 sau 13 lần ra sân cho đội bóng xứ Công quốc. Đối với Monaco, chiến thắng trước Rennes còn có ý nghĩa quan trọng, nó đã giúp họ lần đầu tiên kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2025 giành được 3 điểm tại Ligue 1. Chuỗi khủng hoảng tại giải quốc nội được tạm thời chặn đứng, nhưng Monaco cùng Fati vẫn đứng tận hạng 10 sau 20 vòng đấu. Hậu quả từ mạch trận sa sút khiến cho Les Monegasques còn kém tốp 4 tận 9 điểm, và 4 điểm cho vị trí dự cúp châu Âu. Hiện Monaco còn chinh chiến tại Champions League, với việc chuẩn bị chạm trán Paris Saint-Germain ở play-off. Còn tại Cúp Pháp, họ sẽ đụng độ Strasbourg vào cuối tuần này tại vòng 16 đội.

Với riêng Ansu Fati, tín hiệu từ đội y tế của Monaco cho biết chấn thương trong trận thắng Rennes không quá nghiêm trọng, và anh có thể trở lại ngay ở trận gặp Strasbourg sắp tới.

QUANG ANH