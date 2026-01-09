Những ông trùm bắt luân lưu của PSG

Bóng đá quốc tế

Paris Saint-Germain đang sở hữu hai thủ môn có khả năng bắt phạt đền hàng đầu nơi khung gỗ, đó là Lucas Chevalier và Matvey Safonov.

Lucas Chevalier và Matvey Safonov. Ảnh: L'Équipe
Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Paris Saint-Germain vượt qua đại kình địch Olympique Marseille để giành Siêu Cúp Pháp 2025. Chiến thắng kịch tính sau loạt luân lưu, khi thời gian chính thức kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Ngôi sao sáng nhất bên phía Les Parisiens là thủ môn Lucas Chevalier, người đã thực hiện hai pha cản phá luân lưu ngoạn mục ở màn "đấu súng".

Sự ổn định khi bước vào cuộc đấu luân lưu của Lucas Chevalier tiếp tục diễn ra, sau khi từng tỏa sáng giúp PSG đánh bại Tottenham Hotspur trên loạt đấu súng ở Siêu Cúp Châu Âu hồi đầu mùa. Trở lại với hiện tại, màn trình diễn ngoạn mục trước Marseille để giúp PSG bảo vệ thành công Siêu Cúp Pháp cũng đã cởi bỏ nhiều sức ép đặt lên Chevalier sau những thể hiện chưa tối ưu thời gian gần đây. Và đơn cử trong chính trận Siêu Cúp Pháp thì Chevalier đã phạm sai lầm, mắc lỗi dẫn đến bàn thua penalty bởi Mason Greenwood trong thời gian chính thức.

Trước khi Chevalier tỏa sáng tại Siêu Cúp Pháp thì thủ môn thứ hai của PSG là Matvey Safonov cũng gây ấn tượng mạnh với khả năng "bắt pen" thượng hạng. Đó là tại trận tranh Cúp Liên lục địa cách đây vài tuần, tuyển thủ Nga cản phá thành công đến ba quả luân lưu, giúp PSG đánh bại Botafogo để giành danh hiệu. Sau màn tỏa sáng này, Safonov củng cố cơ hội cạnh tranh suất bắt chính tại PSG với Lucas Chevalier và gạt đi những khả năng chuyển nhượng khỏi đội bóng hàng đầu nước Pháp vào tháng giêng này.

Lucas Chevalier và Matvey Safonov, những ông trùm bắt luân lưu đang tạo ra cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho vị trí gác đền tại PSG. Và điều này sẽ giúp cho đội bóng nước Pháp hưởng lợi nhờ chất lượng chuyên môn được củng cố, kể từ sau giai đoạn thành công với Gianluigi Donnarumma trước đây. Về vấn đề này, HLV trưởng Luis Enrique của PSG từng tuyên bố rằng sẽ không có ai là lựa chọn mặc định cho suất bắt chính, chỉ thủ môn nào thể hiện tốt nhất trên sân tập mới được điền tên vào đội hình xuất phát.

