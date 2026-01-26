Endrick sớm tạo ra ảnh hưởng tại Lyon

Endrick liên tiếp ghi bàn và kiến tạo kể từ khi gia nhập Olympique Lyon. Ảnh: Sky Sports

Olympique Lyon vừa có chiến thắng đậm ở vòng 19 Ligue 1 2025/26 với tỷ số 5-2 trước Metz. Điểm nhấn của trận cầu này chính là cú hat-trick của Endrick, tiền đạo người Brazil vừa gia nhập Les Gones ở kỳ chuyển nhượng mùa đông từ Real Madrid và lập tức tạo ra tầm ảnh hưởng.

3 bàn thắng vào lưới Metz giúp Endrick trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận của Lyon. Thành quả sau 12 lần chạm bóng trong vòng cấm đối thủ, 3 đường chuyền thành công trên phần sân đối phương, 6 lần tranh chấp thành công và 100% hiệu quả tỷ lệ qua người đến từ tiền đạo 19 tuổi.

Màn tỏa sáng trước Metz củng cố cho việc Endrick dần trở thành một trụ cột mới tại Lyon. Bởi vì anh ấy đã ghi bàn và kiến tạo trong tất cả các lần ra sân cho đội bóng nước Pháp kể từ khi đến đây vào mùa đông. 3 trận với 5 bàn thắng, trong khi cùng con số này tại Real Madrid thì hiệu quả bằng 0. Sự khác biệt to lớn chứng tỏ hiệu quả từ quyết định chuyển nhượng khỏi Los Blancos đến Lyon, bước đi cứu vớt sự nghiệp còn non trẻ của tuyển thủ Brazil này và đang mang lại cơ hội tràn trề cho viễn cảnh được triệu tập cho World Cup 2026 mùa hè năm nay.

Tất nhiên, còn quá sớm để đánh giá Endrick là thành công của Olympique Lyon sau một khởi đầu đầy hứa hẹn. Nhìn sang AS Monaco cũng từng hưởng từ liên tiếp bàn thắng do Ansu Fati ghi được, nhưng dần dần cầu thủ này không còn đóng góp được nhiều do những chấn thương liên tiếp. Đó cũng là một thách thức dành cho Endrick, không chỉ là thể hiện sân cỏ mà còn cần một cơ thể lành lặn để chinh chiến phần còn lại mùa giải, và cho cả giấc mơ World Cup hè này.

Tin liên quan Ghi bàn ra mắt Lyon, Endrick tỏ ra bình thản

QUANG ANH