Bóng đá quốc tế

Ligue 1

Endrick sớm tạo ra ảnh hưởng tại Lyon

SGGPO

Endrick liên tiếp tỏa sáng kể từ khi gia nhập Olympique Lyon, nơi mà cầu thủ Brazil đang thi đấu theo dạng cho mượn từ Real Madrid.

Endrick liên tiếp ghi bàn và kiến tạo kể từ khi gia nhập Olympique Lyon. Ảnh: Sky Sports
Endrick liên tiếp ghi bàn và kiến tạo kể từ khi gia nhập Olympique Lyon. Ảnh: Sky Sports

Olympique Lyon vừa có chiến thắng đậm ở vòng 19 Ligue 1 2025/26 với tỷ số 5-2 trước Metz. Điểm nhấn của trận cầu này chính là cú hat-trick của Endrick, tiền đạo người Brazil vừa gia nhập Les Gones ở kỳ chuyển nhượng mùa đông từ Real Madrid và lập tức tạo ra tầm ảnh hưởng.

3 bàn thắng vào lưới Metz giúp Endrick trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận của Lyon. Thành quả sau 12 lần chạm bóng trong vòng cấm đối thủ, 3 đường chuyền thành công trên phần sân đối phương, 6 lần tranh chấp thành công và 100% hiệu quả tỷ lệ qua người đến từ tiền đạo 19 tuổi.

Màn tỏa sáng trước Metz củng cố cho việc Endrick dần trở thành một trụ cột mới tại Lyon. Bởi vì anh ấy đã ghi bàn và kiến tạo trong tất cả các lần ra sân cho đội bóng nước Pháp kể từ khi đến đây vào mùa đông. 3 trận với 5 bàn thắng, trong khi cùng con số này tại Real Madrid thì hiệu quả bằng 0. Sự khác biệt to lớn chứng tỏ hiệu quả từ quyết định chuyển nhượng khỏi Los Blancos đến Lyon, bước đi cứu vớt sự nghiệp còn non trẻ của tuyển thủ Brazil này và đang mang lại cơ hội tràn trề cho viễn cảnh được triệu tập cho World Cup 2026 mùa hè năm nay.

Tất nhiên, còn quá sớm để đánh giá Endrick là thành công của Olympique Lyon sau một khởi đầu đầy hứa hẹn. Nhìn sang AS Monaco cũng từng hưởng từ liên tiếp bàn thắng do Ansu Fati ghi được, nhưng dần dần cầu thủ này không còn đóng góp được nhiều do những chấn thương liên tiếp. Đó cũng là một thách thức dành cho Endrick, không chỉ là thể hiện sân cỏ mà còn cần một cơ thể lành lặn để chinh chiến phần còn lại mùa giải, và cho cả giấc mơ World Cup hè này.

Tin liên quan
QUANG ANH

Từ khóa

Ligue 1 2025/26 Olympique Lyon Les Gones Metz Ansu Fati Lyon World Cup 2026 Cứu vớt AS Monaco Non trẻ Real Madrid cho mượn Endrick sang Lyon Lyon chiêu mộ ngôi sao trẻ Endrick của Real Madrid theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải. Endrick hy vọng việc chuyển đến Lyon sẽ giúp anh trở lại đội tuyển Brazil và hoàn thành giấc mơ tham dự World Cup 2026. Endrick tiết lộ gia nhập Lyon theo dạng cho mượn là nghe theo lời khuyên của HLV Carlo Ancelotti.

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn