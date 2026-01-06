Manchester United nhắm đến HLV Roberto De Zerbi của Marseille

HLV Roberto De Zerbi. Ảnh: Ligue 1

Theo tin từ tờ The Telegraph, Manchester United đang xem xét HLV Roberto De Zerbi của Olympique Marseille như một lựa chọn để thay thế Ruben Amorim, người đã bị sa thải khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng "Quỷ đỏ" vào sáng thứ hai vừa qua.

Huấn luyện viên hiện tại của Crystal Palace, Oliver Glasner, vẫn là mục tiêu hàng đầu của Man.United cho "ghế nóng" sau khi bổ nhiệm một huấn luyện viên tạm quyền dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải Ngoại hạng Anh hiện tại, đó là cựu danh thủ Darren Fletcher.

Tờ The Telegraph cho rằng có sự ủng hộ đáng kể dành cho HLV Roberto De Zerbi tại Man.United trong việc tìm HLV trưởng mới sau mùa này, và bản thân huấn luyện viên người Ý từng được cho là muốn trở lại Ngoại hạng Anh trong tương lai. Chuyên môn của De Zerbi cũng sẽ phù hợp với tầm nhìn tại Old Trafford và những gì đang có tại đây. Một yếu tố quan trọng khác là "Quỷ đỏ" cần một cá tính mạnh mẽ để thực sự làm chủ đội bóng, và HLV De Zerbi có điều đó. Kinh nghiệm làm việc tại Brighton cũng sẽ giúp ông dễ dàng thích nghi tại Ngoại hạng Anh nếu trở về.

Tuy nhiên rào cản lớn nhất vẫn là kế hoạch dài hơi của HLV De Zerbi đang thực hiện tại Marseille. Ông nhận được sự tín nhiệm lớn cũng như khả năng phát triển những cầu thủ đang vươn tầm ở Marseille như Mason Greenwood và nhiều cái tên tiềm năng khác. Không có nhiều lý do để tính đến chuyện chia tay trừ khi từ giờ đến cuối mùa, giữa HLV Roberto De Zerbi và Marseille xảy ra sự cố không thể hàn gắn như kiểu Maresca với Chelsea hay Amorim với chính Man.United. Chuyển sang môi trường khốc liệt tại Man.United với những ngôi sao trong đội hình, khó có thể đảm bảo HLV De Zerbi còn được toàn quyền như tại Marseille.

QUANG ANH