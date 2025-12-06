Lyon có thể 'giải cứu' Axel Disasi khỏi Chelsea

Axel Disasi đang bị "bỏ rơi" tại Chelsea, không được đăng ký ở đội một mà bị luân chuyển xuống đội trẻ. Ảnh: Getty Images

Theo L'Équipe, Olympique Lyon sẽ bắt đầu đàm phán vấn đề chuyển nhượng với Chelsea về trung vệ Axel Disasi. "Mãnh sư" cần tăng cường cấp thiết hàng phòng ngự vào tháng tới do bộ đôi đá chính Moussa Niakhate và Clinton Mata đều vắng mặt vì sẽ tham dự Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) cùng Senegal và Angola.

Axel Disasi hiện đang bị "bỏ rơi" tại Stamford Bridge. Cầu thủ quốc tế người Pháp vẫn chưa được ra sân trong màu áo The Blues mùa này, không được đăng ký ở đội một cho mọi đấu trường mà bị luân chuyển xuống đội trẻ. Nguyên nhân vì không phù hợp chiến thuật HLV Enzo Maresca.

Người từng được giữ băng đội trưởng Chelsea lại nhanh chóng đánh mất chỗ đứng từ mùa giải trước. Disasi đã được cho mượn nửa sau mùa 2024/25 tại Aston Villa nhưng cuối cùng không có thỏa thuận vĩnh viễn xảy ra.

Lyon thì đang tìm kiếm nhiều lựa chọn để bổ sung trung vệ có thể phù hợp với đội hình của HLV Paulo Fonseca. Cuối cùng, Disasi là ứng viên, người mà Lyon đã liên hệ trong vài ngày qua theo báo giới Pháp.

Với hoàn cảnh tại Chelsea, Axel Disasi sẽ sẵn lòng gia nhập Lyon theo dạng cho mượn, và The Blues cũng cởi mở vì không có nhu cầu sử dụng người. Tuy nhiên có những trở ngại thực tế ngăn cản. Vì Disasi đã không chơi một trận đấu chính thức nào ở cấp độ đỉnh cao suốt vài tháng qua, nên chưa chắc thương vụ này sẽ được thực hiện, bởi Lyon cần một cầu thủ có thể hòa nhập tốt ngay từ đầu. Bên cạnh đó, mức lương tuần vào khoảng 90.000 EUR của Disasi yêu cầu sự sẻ chia rất lớn từ đội bóng chủ quản bởi khả năng chi trả hạn chế của Lyon trong cuộc khủng hoảng tài chính của họ. Với một mục tiêu chuyển nhượng khác là Endrick từ Real Madrid, Lyon cũng yêu cầu đối tác gánh vác một nửa lương cầu thủ này (vào mức tương tự Disasi) mới có thể tiến đến thỏa thuận cuối. Và một động thái tương tự với thương vụ Disasi từ Chelsea là lẽ dễ hiểu.

Từng là thành viên tuyển Pháp giành ngôi Á quân thế giới ở kỳ World Cup gần nhất, nhưng trục trặc cấp câu lạc bộ có nguy cơ lớn đẩy Axel Disasi văng khỏi danh sách Les Bleus dự cúp bóng đá thế giới năm sau tại Bắc Mỹ. Có cơ hội ra sân đường xuyên để lấy lại phong độ tối ưu là điều kiện tối thiểu để cứu vớt sự nghiệp Disasi cho mục tiêu trở lại tuyển Pháp, và lúc này có lẽ Lyon là con đường khả dĩ nhất.

QUANG ANH