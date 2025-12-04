Sir Jim Ratcliffe 'biến mất' trong khủng hoảng của Nice

Sir Jim Ratcliffe không xuất hiện khi OGC Nice rơi vào sự cố cầu thủ bị hành hung. Ảnh: The Sun

OGC Nice đang chìm trong khủng hoảng. Các cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng nước Pháp đã phải hứng chịu những cuộc tấn công bạo lực bởi khán giả nhà, những cổ động viên quá khích từ bộ phận hội Ultras vào tối chủ nhật vừa qua, sau trận thua 1-3 trước FC Lorient cùng ngày.

Trả lời phỏng vấn tờ L'Équipe, HLV trưởng Franck Haise tiết lộ rằng nhiều thành viên câu lạc bộ đã bị "đánh" và "khạc nhổ" trong một cuộc ẩu đả với chính người hâm mộ câu lạc bộ bên ngoài sân tập. Ông thậm chí còn tiết lộ rằng một số người đã mang theo cả bóng bi sắt để làm hung khí.

Hai cầu thủ Jeremie Boga và Terem Moffi là những người bị nhắm đến một cách tiêu cực nhất, cùng với Giám đốc thể thao Florian Maurice. Ban tổ chức Ligue 1 và Hiệp hội cầu thủ đã lên án vụ bạo lực này. Trong khi Văn phòng Công tố Pháp đã mở một cuộc điều tra.

Giữa hỗn loạn, phía INEOS và Sir Jim Ratcliffe - chủ sở hữu của Nice, không hề xuất hiện. Trong một cuộc phỏng vấn với L'Équipe, HLV Haise đã than phiền về sự vắng mặt và thiếu can thiệp từ giới thượng tầng.

"Phản ứng từ phía chủ sở hữu ư? Tôi chưa nói chuyện với họ, cũng như những cổ đông lớn tại đây kể từ tối chủ nhật" - HLV trưởng của Nice tiết lộ vào hôm qua, trong tuyên bố sẽ tiếp tục vai trò quản lý đội bóng sau xác nhận đã cân nhắc việc ra đi giữa tình hình khủng hoảng.

“Chính tôi là người đã gọi cho Chủ tịch Fabrice Bocquet vào cuối ngày vì tôi không nhận được hồi âm từ Giám đốc Florian Maurice. Tôi khẳng định trách nhiệm của mình bằng cách tiếp tục công việc hiện tại ở đây. Trong khi khía cạnh ngược lại chưa được tương xứng. Và mãi khi sự việc vượt qua giới hạn, Jean-Claude Blanc - Giám đốc điều hành của INEOS Sport mới viết thư cho tôi."

Kể từ khi INEOS thâu tóm thương hiệu của bóng đá Anh - Manchester United vào năm 2023, làn sóng phản đối tập đoàn này đã âm ỉ xuất hiện và đến nay trở nên căng thẳng tại Nice. Khi sự đầu tư vào đội bóng không còn như trước, quan tâm từ Sir Jim Ratcliffe dành cho Nice suy giảm khi cán cân đó nghiêng về "Quỷ đỏ thành Manchester". Để rồi một biểu hiện rõ ràng diễn ra khi vị chủ tịch INEOS hoàn toàn vắng bóng ở sự cố mới đây tại Nice, đẩy khủng hoảng của đội chủ sân Allianz Riviera lên tầm cao mới.

QUANG ANH