Trận đấu tệ nhất mùa giải của PSG

HLV Luis Enrique vô cùng thất vọng khi Paris Saint-Germain để thua 1-0 trước AS Monaco ở vòng 14 Ligue 1 2025/26, qua đó đánh mất vị trí dẫn đầu tại Ligue 1.

Minamino ghi bàn duy nhất giúp Monaco vượt qua khó khăn đánh bại PSG. Ảnh: REUTERS

Bàn thắng của Takumi Minamino đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc độ sức giữa Paris Saint-Germain và AS Monaco ở vòng 14 Ligue 1 2025/26. Ngôi sao người Nhật Bản giúp Monaco hạ bệ đối thủ mạnh từ thủ đô với tỷ số 1-0, kết quả chấm dứt chuỗi bốn trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường của Les Monegasques. Đây là điều bất ngờ khi vào trước trận đấu, với đà phong độ thấp sau những cú sẩy chân liên tiếp, Monaco không được đánh giá cao bằng nhà đương kim vô địch Champions League. Và thậm chí vào hiệp 2 họ còn mất người khi đội trưởng Thilo Kehrer bị truất quyền thi đấu.

Trong buổi họp báo sau trận tại sân vận động Louis II, HLV trưởng PSG Luis Enrique đã có những chia sẻ cay đắng về thất bại này:

“Cả hai đội đều không thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, tuy nhiên đối thủ vẫn chơi tốt hơn chúng tôi. Đó là một kết quả khó khăn để chấp nhận. Thật khó để duy trì sự ổn định khi đội bóng mắc quá nhiều lỗi cá nhân. Tôi nghĩ đây là trận đấu tệ nhất của chúng tôi trong mùa giải này và tôi muốn như vậy. Vì hành trình phía trước không thể tái diễn những kết cục như tại Monaco.”

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiếp tục: “Monaco chưa bao giờ là đối thủ dễ dàng, và họ xứng đáng thắng hơn hơn chúng tôi. Việc chúng tôi có cùng chỉ số bàn thắng kỳ vọng với đối thủ nhưng lại không thể ghi bàn, trong khi đối phương làm được điều đó là minh chứng. Đối với chúng tôi, đây là một buổi tối rất tệ.”

Sau thất bại của PSG ít giờ, đại kình địch Olympique Marseille cũng không cụ thể hóa lợi thế để vượt lên ngôi đầu khi bị Toulouse cầm hòa 2-2 ngay tại sân nhà. Những kết quả này dẫn đến kết cục sau vòng 14 rằng, Lens mới tạm thời dẫn đầu giải Pháp với chiến thắng Lorient 3-0, lần lượt xếp trên PSG và Marseille 1 và 2 điểm.

QUANG ANH