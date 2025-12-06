Bóng đá quốc tế

"Giải đấu đang có động lực hơn." - Huấn luyện viên trưởng Paris Saint-Germain Luis Enrique hoan nghênh sự cạnh tranh đang được thúc đẩy tại Ligue 1.

HLV Luis Enrique hoan nghênh sự cạnh tranh tại Ligue 1. Ảnh: REUTERS
Huấn luyện viên trưởng Paris Saint-Germain, Luis Enrique tuyên bố ông không hề cảm thấy khó chịu về vị trí hiện tại của Les Parisiens trên bảng xếp hạng Ligue 1. Nhà đương kim vô địch Champions League, đội đã giành bốn chức vô địch Ligue 1 gần nhất, tạm đứng thứ hai sau Lens, đội bóng bất ngờ dẫn đầu giải sau 14 lượt đấu.

"Việc đối mặt với nhiều khó khăn hơn là động lực cho chúng tôi." - HLV Luis Enrique phát biểu: "Trong bối cảnh có quá nhiều chấn thương, chúng tôi đang có một mùa giải rất tốt. Không thể chiến thắng không phản ánh sự sa sút, mà các đối thủ đang thực sự mạnh lên. Chúng ta hãy quên đi định kiến trước đây về Ligue 1 và phải nhìn nhận rằng chất lượng của giải đấu thực sự được cải thiện."

Chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng, trái ngược với mùa giải trước, PSG không còn là đội duy nhất cạnh tranh tại ngôi đầu bảng xếp hạng Ligue 1 nữa: “Giải đấu đang hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ cùng chờ xem ai là đội bóng xuất sắc nhất trong suốt mùa giải. Còn hiện tại, Lens là đội bóng xuất sắc nhất với thứ hạng của họ.”

"Về mặt tích cực, thất bại sẽ kích thích tinh thần chiến thắng trở lại, đặc biệt với một tập thể đã trải qua mùa giải đáng nhớ như PSG. Điều đó còn cho thấy những hạn chế vẫn còn đó ở tập thể này, và chúng tôi vẫn còn khả năng để tiến bộ và phát triển. Chúng tôi chưa phải là phiên bản hoàn hảo nhất."

PSG sẽ tiếp đón Stade Rennes ở vòng 15 Ligue 1 2025/26 tại Parc des Princes, nơi đối thủ của thầy trò Luis Enrique đang có phong độ cực tốt với bốn chiến thắng liên tiếp.

QUANG ANH

