Vị trí thủ môn số 1 của Lucas Chevalier tại PSG bị đe dọa

Lucas Chevalier chưa có phong độ tối ưu kể từ khi gia nhập PSG. Ảnh: Getty Images

Trong bối cảnh Lucas Chevalier vắng mặt do chấn thương ở trận thua AS Monaco hồi cuối tháng 11, Matvey Safonov đã được trao cơ hội bắt chính cho Paris Saint-Germain. Thủ môn người Nga đã giữ sạch lưới khi PSG thắng Rennes 5-0, sau đó chịu hai bàn thua trong trận thắng 3-2 trước Metz tại Ligue 1. Xen kẽ giữa đó, Safonov giữ sạch lưới trong trận hòa 0-0 với Athletic Bilbao tại UEFA Champions League tuần trước. Chevalier đang dần hồi phục sau chấn thương mắt cá chân, sự vắng mặt của anh đã tạo cơ hội cho Safonov thể hiện khả năng. Giờ đây trước khi thủ môn tuyển Pháp trở lại, tình hình khung gỗ của PSG có thể biến chuyển từ cuộc cạnh tranh giữa những người gác đền.

Sự khởi đầu của cựu thủ môn Lille OSC tại PSG không mấy thuyết phục với việc đã để thủng lưới 22 bàn sau 20 trận bắt chính mùa giải năm nay. Tờ L'Équipe hiện đưa tin rằng không còn sự phân cấp thứ bậc giữa các thủ môn tại câu lạc bộ hàng đầu nước Pháp. Thủ môn thể hiện tốt nhất mới được ra sân trong mọi trận đấu, sự đóng đinh vị trí của Chevalier không còn chắc chắn. Và PSG sẽ trở lại với chính sách xoay tua thủ môn như ở mùa trước để đảm bảo sức cạnh tranh nơi khung gỗ sẽ nâng cao chất lượng đội ngũ thủ môn. Điều này mở ra cơ hội cho Matvey Safonov và đồng thời, một động thái sẽ rút thủ môn người Nga khỏi thị trường chuyển nhượng sắp mở. Vì từng có thời điểm Safonov đến gần việc rời khỏi PSG để ra sân nhiều hơn, trước sự quan tâm từ các đội Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út.

L'Équipe cũng cho biết thêm, dù cho phong độ chưa đạt yêu cầu tuyệt đối nhưng nhờ tiềm năng của mình, Chevalier vẫn được HLV Luis Enrique xem là lựa chọn đầu tiên so với hai thủ môn dự bị Matvey Safonov và Renato Marin. Việc quy hoạch Chevalier về mặt lâu dài cũng là điều từng được ban huấn luyện PSG khẳng định.

Những phát ngôn từ phía câu lạc bộ cũng tương tự như khi Safonov được ra sân nhiều hơn trong giai đoạn phong độ sa sút của Gianluigi Donnarumma ở mùa giải 2023/24, một sự khích tướng cần thiết để tạo động lực cạnh tranh. Trước mắt, trong trận đấu với Fontenay tại Cúp Quốc gia Pháp vào thứ bảy tới, thủ môn thứ ba Renato Marin có thể sẽ được lựa chọn.

QUANG ANH