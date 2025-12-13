Nói về cậu học trò Mason Greenwood tại Olympique Marseille, HLV Roberto De Zerbi đánh giá rằng tiền đạo dưới trướng ông có đủ tiềm năng để tiến đến danh hiệu Quả bóng Vàng.

De Zerbi: Greenwood có tiềm năng giành Quả bóng Vàng. Ảnh: Getty Images

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận Olympique Marseille đối đầu với AS Monaco tâm điểm vòng 16 Ligue 1 2025/26, HLV Roberto De Zerbi cho biết ông tin rằng tiền đạo Mason Greenwood có tiềm năng trở thành người chiến thắng Quả bóng Vàng tương lai:

“Tôi chứng kiến cậu ấy mỗi ngày, tiềm năng của cậu ấy rất lớn. Cậu ấy có tiềm năng giành Quả bóng vàng, nhưng điều đó tùy thuộc vào cậu ấy quyết định xem có muốn làm mọi thứ có thể để chiến đấu cho danh hiệu đó hay không. Ousmane Dembele có thể là tấm gương rõ nhất để noi theo.” - Chiến lược gia người Ý chia sẻ.

“Cậu ấy có những phẩm chất xứng đáng với Quả bóng Vàng. Tôi muốn cậu ấy thi đấu ổn định hơn. Cậu ấy cần phải pressing mạnh mẽ hơn, cần phải kiểm soát bóng tốt hơn khi đội gặp khó khăn, không dễ dàng để mất bóng mà phải giữ bóng để giúp đội tiến lên. Và cậu ấy đang tiếp thu những yêu cầu này từng ngày, đó là tín hiệu tích cực."

Tiền đạo người Anh đã ghi được 13 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Marseille ở mùa giải 2025/26 đến nay. Mới nhất, anh lập cú đúp cách đây vài ngày trong trận đấu thuộc UEFA Champions League gặp Union Saint-Gilloise. Greenwood chuẩn bị cùng Marseille đối đầu với Monaco vào cuối tuần này, khi Les Phoceens tìm cách trở lại mạch chiến thắng sau những thất bại ở giải quốc nội trước Toulouse và Lille. Tiền đạo người Anh vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ligue 1 với 10 bàn thắng sau 15 lượt trận.

QUANG ANH