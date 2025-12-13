Benzema: Tiền không bao giờ là vấn đề nếu trở về Lyon

Karim Benzema ăn mừng danh hiệu Quả bóng Vàng tại sân vận động Groupama cùng khán giả Olympique Lyon hồi năm 2022. Ảnh: AP

Trong một cuộc phỏng vấn với L'Équipe , Karim Benzema đã tiết lộ khả năng anh trở lại Olympique Lyon sau khi rời Al-Ittihad. Hợp đồng hiện tại của tiền đạo người Pháp với câu lạc bộ thuộc Saudi Pro League sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, và hiện chưa có thỏa thuận mới nào được công bố.

Cựu tiền đạo của Real Madrid sinh ra tại Lyon và là cầu thủ trưởng thành từ học viện nổi tiếng của Les Gones. Ngôi sao kỳ cựu người Pháp đã ghi 66 bàn thắng và có 25 pha kiến ​​tạo sau 148 trận đấu cho đội bóng thời thơ ấu của mình. Anh cũng giành được 4 chức vô địch Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Siêu cúp Pháp hai lần.

Do mối liên hệ của anh ấy với thành phố và tình cảm dành cho Lyon, đã từng có nghi ngờ rằng cầu thủ 37 tuổi này cuối cùng sẽ trở về đội bóng quê hương sau giai đoạn đỉnh cao tại Real Madrid và giờ đây là thời điểm sắp hết hợp đồng tại Ả Rập Xê Út. Tiền đạo người Pháp cũng đã một lần trở lại sân vận động Groupama vào năm 2022, sau khi đăng quang giải thưởng Quả bóng vàng. Tuy nhiên về chuyên môn, Benzema chưa bao giờ xác nhận ý định chơi cho Lyon một cách trực tiếp.

Khi được hỏi về khả năng trở lại vùng Rhone, tiền đạo của Al-Ittihad cho biết: “Bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra. Tôi sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ đội bóng trên mọi vai trò và mọi khả năng có thể. Nhưng với tư cách cầu thủ, tôi vẫn thuộc biên chế Al-Ittihad."

"Tôi đã có một sự nghiệp trong mơ. Tiền bạc đối với tôi chưa từng là vấn đề khi nghĩ về việc trở về (Lyon). Điều quan trọng hơn là tôi có còn phù hợp với đội bóng hiện tại hay không. Vì tôi biết rằng mọi cầu thủ tại Lyon đều đang chiến đấu hết mình cho màu áo trắng và họ đang làm rất tốt." - Benzema trả lời câu hỏi về lương bổng liệu có phải là rào cản để anh tái hợp Lyon.

Gác lại yếu tố tình cảm thì về lý, cần biết rằng đội bóng nước Pháp đang trải qua thời kỳ tiết kiệm ngân sách tối đa sau khủng hoảng kinh tế. Còn Benzema vẫn thuộc tốp cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới với đãi ngộ hàng tuần lên đến gần 1 triệu EUR tại Al-Ittihad. Còn cầu thủ hưởng lương cao nhất Lyon ở mùa giải 2025/26 là đội trưởng Corentin Tolisso với lương tuần chỉ... 150.000 EUR.

QUANG ANH