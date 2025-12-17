Lyon được gỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng

Lệnh cấm tham gia kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2025/26 đã được gỡ bỏ với Lyon. Ảnh: Getty Images

Vào trung tuần tháng 12, Olympique Lyon được triệu tập cho cuộc họp với Cơ quan giám sát tài chính của bóng đá Pháp (Direction Nationale du Contrele de Gestion - DNCG). Sau các thảo luận gần đây với cơ quan này, phía Les Gones đang hồi hộp chờ đợi một kết quả tích cực.

May mắn cho "Mãnh sư vùng Rhone" khi DNCG đã quyết định nới lỏng các hạn chế tài chính đã áp đặt trước đó lên Les Gones. Đó là lệnh cấm tham gia kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2025/26 đã được gỡ bỏ. Lyon được phép tuyển quân là tin đáng mừng với đội bóng này, với nhu cầu cấp thiết tăng cường lực lượng để đảm bảo sự cạnh tranh trên mọi đấu trường. Tân binh đầu tiên của họ được cho là tiền đạo Endrick từ Real Madrid dưới dạng cho mượn.

Lyon đã bị đặt dưới sự giám sát tài chính và kiểm soát lương nghiêm ngặt sau khi quy trình quản lý yếu kém từng suýt khiến họ bị giáng xuống giải hạng hai của bóng đá Pháp. Dưới sự dẫn dắt của cựu chủ tịch John Textor, tình hình tài chính đã đi chệch hướng đến mức cơ quan giám sát từng quyết định xuống hạng đối với đội bóng từng 7 lần vô địch Ligue 1.

Tuy nhiên, với việc nữ chủ tịch Michelle Kang tiếp quản quyền điều hành tại sân vận động Groupama vào mùa hè 2025, bà đã có thể lật ngược quyết định trong phiên phúc thẩm. Những quyết định tái cơ cấu đội bóng về nhân sự và quỹ lương từ Michele Kang giúp Lyon đến được điểm mà một số hạn chế về tài chính đã được gỡ bỏ trong cuộc họp gần đây nhất. Tất nhiên thực tế nhãn tiền là Lyon phải "thắt lưng buộc bụng" khi bán đi những cầu thủ ưu tú, đội hình bị suy giảm chất lượng trong cảnh không thể tuyển mộ những cầu thủ tối ưu nhất.

Các hạn chế về tuyển mộ cầu thủ không còn được áp đặt lên đội bóng giàu truyền thống của Ligue 1. Tuy nhiên, Lyon vẫn nằm trong diện giám sát về tiền lương và phải tuân thủ không được phép phá vỡ cơ cấu như đã công bố vào thời điểm hiện tại, một yếu tố khiến họ dĩ nhiên khó có thể tiếp cận những ngôi sao đắt giá như viễn cảnh tái hợp với ngôi sao một thời Karim Benzema đang được đồn thổi.

QUANG ANH