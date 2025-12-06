Pogba thúc đẩy Monaco trở lại sau chiến thắng PSG

Pogba nhận sự khích lệ từ đội trưởng PSG Marquinhos sau màn ra mắt sân nhà Monaco thắng lợi. Ảnh: AFP

"Chúng tôi sẽ không dừng lại. Chiến thắng trước PSG tạo ra bàn đạp cần thiết để Monaco vượt qua chuỗi trận khó khăn và giờ là lúc giữ tiếp khí thế này. Chúng tôi muốn cần phải lấy lại khả năng cạnh tranh ngay lập tức để đưa mùa giải trở lại quỹ đạo như mong muốn." - Paul Pogba nói trên beIN SPORTS vào thời điểm đội bóng của anh chuẩn bị cho vòng 15 Ligue 1 2025/26, chuyến làm khách tại Brest.

3 điểm bất ngờ trước Paris Saint-Germain ở vòng đấu trước có ý nghĩa quan trọng với Monaco. Họ đã cắt được chuỗi 3 thất bại liên tiếp ở Ligue 1 đẩy họ xa khỏi nhóm dẫn đầu. Cho đến trước vòng 15, Les Monegasques đứng thứ 7 với 23 điểm, kém tốp 4 chỉ 3 điểm.

AS Monaco từ chỗ ứng viên cạnh tranh chức vô địch, trượt dài khỏi nhóm dự cúp châu Âu sau chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường kéo dài một tháng. Hệ quả là cựu HLV Adi Hutter bị sa thải, thay bằng Sebastien Pocognoli. Nhưng hiệu ứng tích cực chưa đến ngay khi phong độ của đội bóng Công quốc vẫn thất thường. Và không nhiều người tin vào chiến thắng cho họ trước PSG hùng mạnh cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cuối tuần trước.

Pogba đã lần đầu tiên ra mắt Monaco tại sân nhà Louis II trong chiến thắng PSG. Một kết quả mang nhiều khích lệ tinh thần cho cả đôi bên, khi sự trở lại của ngôi sao người Pháp dù vẫn hạn chế nhưng mang đến một làn gió mới tích cực tại Monaco trong bối cảnh nhiều cầu thủ chấn thương. Và lời kêu gọi từ Pogba trước trận Brest còn mang tính biểu tượng mà Monaco cần ở cựu ngôi sao Man.United, về một thủ lĩnh kỳ cựu nơi tập thể trẻ trung.

