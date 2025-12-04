Tân binh Chelsea lại 'quậy' tại Strasbourg

Emegha (phía sau) bị Strasbourg kỷ luật nội bộ sau loạt phát ngôn gây tranh cãi. Ảnh: Getty Images

Đội trưởng Emanuel Emegha của RC Strasbourg đã bị chính câu lạc bộ của mình treo giò một trận. Đội bóng vùng Alsace đã lý giải cho quyết định bất ngờ này rằng Emegha đã không "tôn trọng các giá trị và kỳ vọng được đặt ra trong quy định của câu lạc bộ". Do đó, Emegha sẽ vắng mặt trong trận đấu với Toulouse FC vào thứ bảy tuần này, khuôn khổ vòng 15 Ligue 1 2025/26

Theo L'Equipe , một số phát biểu gần đây của Emegha đang tạo ra dư luận không tốt tại Strasbourg. Đầu tiên, cầu thủ tương lai của Chelsea chia sẻ với truyền thông Hà Lan rằng anh thậm chí còn không biết Strasbourg ở đâu trước khi chuyển đến đây từ Sturm Graz vào năm 2023. Cụ thể rằng Emegha đã nói: "Tôi cứ tưởng là ở Đức, hóa ra lại là Pháp. Chà, tôi nghĩ giờ ai cũng biết Strasbourg ở đâu rồi."

Sau cú đúp vào lưới Lille ở vòng 12, Emegha ám chỉ rằng chuỗi trận không thắng trước đó của Strasbourg một phần là do anh bị chấn thương: “ Trước Monaco, tôi đã không có mặt. Trước PSG, tôi cũng không có mặt. Còn trước Lille tôi đã trở lại. Vậy thôi.”

Hệ quả, Emegha kéo về dư luận xấu trong thời điểm khán giả Strasbourg dành thái độ không thiện cảm cho BlueCo kể từ sau khi sớm công bố vụ chuyển nhượng cầu thủ Hà Lan này sang Chelsea vào năm sau. Trước đó, việc công khai thông tin đến Stamford Bridge và chia sẻ tình yêu cuồng nhiệt cho The Blues từ Emegha đã khiến anh chịu chỉ trích từ cổ động viên Strasbourg, và căng thẳng hơn khi có ý kiến đề xuất về việc tước băng đội trưởng cầu thủ này.

Nhận án phạt nội bộ, Emegha đã lên mạng xã hội để thông báo rằng anh chấp nhận và hiểu quyết định đình chỉ của câu lạc bộ.

"Được là đội trưởng ở tuổi 22 tuổi không hề dễ dàng. Tôi đã phạm sai lầm và tôi biết mình còn nhiều điều phải học. Tôi biết mình phải làm tốt hơn, và tôi sẽ làm vậy, cả trong và ngoài sân cỏ."

Emegha nói thêm rằng anh đã có một cuộc trao đổi dài và thẳng thắn với Chủ tịch Strasbourg Marc Keller, người mà Emegha tỏ ra biết ơn vì những lời khuyên của ông: “Ông ấy biết tôi yêu câu lạc bộ này đến nhường nào và tôi đã nỗ lực làm việc mỗi ngày ra sao. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các đồng đội, ban huấn luyện, HLV trưởng Liam Rosenior, Giám đốc Thể thao David Weir và tất cả mọi thành viên đội bóng. ”

Emegha viết rằng một số lời của anh có thể không được hiểu hết, nhưng anh tái khẳng định lại tầm quan trọng của Strasbourg và người hâm mộ đối với bản thân: “Vào thứ Bảy, tôi sẽ ủng hộ đội bóng 200% như một người hâm mộ.”

