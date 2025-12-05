Marquinhos dự định kết thúc sự nghiệp tại PSG

Marquinhos muốn giải nghệ tại PSG. Ảnh: beIN SPORTS

Marquinhos đã có trận đấu thứ 500 cho Paris Saint-Germain ở cuộc đọ sức Tottenham Hotspur tại Champions League 2025/26. Cho đến nay, trung vệ 31 tuổi người Brazil này là cầu thủ có thời gian thi đấu lâu nhất trong đội hình PSG, và anh đã nói với RMC Sport rằng chưa hề có ý định dừng lại ở con số kể trên.

Đội trưởng người Brazil của PSG, trong hai mùa hè vừa qua, đã là chủ đề bàn tán xôn xao về tương lai. Anh được những đội bóng lắm tiền nhiều của từ Ả Rập Xê Út thèm muốn. Và đặc biệt sau khi người được cho là sẽ kế nhiệm anh, Ilya Zabarnyi, xuất hiện tại Parc des Princes, đã có những suy đoán rằng Marquinhos sẽ dần bước ra khỏi vai trò quan trọng tại đội.

Ngay cả bây giờ, việc Marquinhos chia tay PSG, có thể là vào mùa hè năm sau hoặc mùa hè năm sau nữa, vẫn là viễn cảnh dễ xảy ra. Đặc biệt là khi xét đến dự án phát triển tại PSG kể từ mùa giải vô địch Champions League dựa trên nền tảng thế hệ những cầu thủ trẻ trung. Tuy nhiên, tuyển thủ Brazil đã tái khẳng định nguyện vọng không muốn rời khỏi Parc des Princes trong thời gian tới, và phát biểu trên sóng trực tuyến Rothen S'enflamme rằng mình "sẽ nỗ lực tối đa để ở lại PSG càng lâu càng tốt."

"Thành thật mà nói, tôi sẽ không từ chối khả năng giải nghệ tại PSG. Tôi không biết khi nào sự nghiệp của mình sẽ kết thúc. Tôi muốn chơi bóng càng lâu càng tốt, càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ cống hiến hết mình cho màu áo này bằng sự nghiêm túc cùng quyết tâm cao nhất. Và tôi hoàn toàn tự tin vào điều đó vì tôi biết khả năng của mình hiện tại.”

Đội trưởng biểu tượng của PSG vẫn đang trải qua mùa giải 2025/26 với vai trò quan trọng tại câu lạc bộ. Khi trên mọi đấu trường, Marquinhos đã thi đấu 10 trận cho Les Parisiens và còn ghi được 1 bàn thắng. So với những ngôi sao trẻ trung nơi trung tâm hàng thủ như Willian Pacho, Beraldo hay Zabarnyi, kinh nghiệm đỉnh cao cùng thực lực thi đấu đã chứng tỏ suốt nhiều năm từ Marquinhos có chỗ đứng nhất định. PSG hẳn cần tố chất từ người thủ lĩnh này trong một mùa giải mà họ ngự trị trên tột đỉnh vinh quang và mọi đối thủ đều muốn đánh bại họ.

QUANG ANH