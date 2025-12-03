Cựu tài năng trẻ PSG giải nghệ ở tuổi 21 vì... thừa cân

Bóng đá quốc tế

Không thể duy trì kỷ luật bản thân để đảm bảo thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, Ayman Kari - cựu tài năng Paris Saint-Germain sẵn sàng giải nghệ dù mới 21 tuổi.

Ayman Kari từng cùng Warren Zaire-Emery là những sao trẻ sáng giá của lò PSG. Ảnh: L'Équipe
Ayman Kari từng là cầu thủ trẻ hứa hẹn của lò đào tạo Paris Saint-Germain. Tài năng này gây ấn tượng trong thời gian cho mượn tại FC Lorient ở mùa giải 2023/24, ghi được một bàn thắng và một kiến ​​tạo sau 20 trận. Đây được kỳ vọng là bước đệm cho sự nghiệp của anh. Trước đó, anh đã nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ Manchester City và Bayern Munich nhưng đã chọn ở lại PSG, nơi anh chưa từng được ra sân ở đội một.

Trở lại PSG ở mùa 2024/25, thay vì theo chân người bạn đồng lứa Warren Zaire-Emery và tiến lên phía trước, anh lại bị gạt ra ngoài lề. Tờ L'Équipe cho biết, trong thời gian cho mượn tại Lorient, ngoài những dấu ấn bước đầu trên sân cỏ thì Kari lại phải vật lộn với những hạn chế liên quan đến chế độ ăn uống. Việc sử dụng đồ ăn nhanh và những thực phẩm không lành mạnh với một vận động viên thể thao chuyên nghiệp đã khiến Kari thi đấu không ổn định, và đôi khi còn "lười biếng" trong tập luyện.

Tờ báo Pháp tiết lộ thêm rằng khi trở lại PSG, HLV Luis Enrique từng muốn trao cơ hội cho Kari, nhưng cầu thủ này đã thừa cân từ tám đến mười kg. Dưới biên chế đội trẻ và nhận yêu cầu thay đổi chế độ ăn uống cấp thiết, Kari tỏ ra chán nản và bắt đầu vắng mặt trong các buổi tập.

Vào đầu năm nay, câu lạc bộ AS Saint-Etienne đã muốn mượn Ayman Kari nhưng sau đó đã phải hoãn lại do vấn đề thể chất của cầu thủ này. "Khi chuyện đó xảy ra, mọi người tai PSG đều tiếc cho anh ấy. Chúng tôi hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc khi sự cố gắng không xuất hiện ở một cầu thủ trẻ." - một nhân viên y tế tại PSG chia sẻ với L'Équipe.

Hợp đồng của Ayman Kari với PSG đã hết hạn vào mùa hè năm nay, và anh vẫn chưa tìm được câu lạc bộ mới. Sự nghiệp của cầu thủ 21 tuổi bị trì hoãn kể từ đó, và giờ có thể kết thúc hoàn toàn. Một người bạn của anh nói với L'Équipe rằng: "Vấn đề không phải là tiền bạc hay sự chán ghét bóng đá, mà là quyết định cá nhân của một chàng trai trẻ nghĩ rằng mình không phù hợp với môi trường cầu thủ chuyên nghiệp."

Có thể thấy Ayman Kari đã chuẩn bị cho viễn cảnh treo giày hoặc chuyển sang hình thức thi đấu bán chuyên. Đoạn kết buồn cho một sự nghiệp từng được đánh giá triển vọng. Về mặt con người, với các cầu thủ trẻ như Ayman Kari, đam mê bóng đá là chưa đủ mà còn cần thái độ kỷ luật với bản thân để có thể duy trì một sự nghiệp đỉnh cao lâu dài, điều tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi không ít tố chất và khổ luyện để làm được.

