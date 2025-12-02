Lyon công bố khoản lỗ 201 triệu EUR

Lyon thua lỗ 201 triệu EUR trong mùa giải cuối cùng dưới sự điều hành của John Textor. Ảnh: Getty Images

Lyon đã ghi nhận khoản lỗ khổng lồ 201 triệu EUR cho Ligue 1 2024/25, mùa giải cuối cùng mà đội bóng dưới sự điều hành của tỷ phú người Mỹ John Textor và Eagle Football Limited. Hôm thứ sáu tuần trước, đội bóng nước Pháp thông qua quỹ đầu tư American Fund đã công bố báo cáo tài chính của họ cho năm tài khóa vừa qua. Đúng như dự đoán, đây là một thảm họa đối với Lyon. Do cuộc khủng hoảng bản quyền truyền hình của giải Ligue 1 và cách mà cựu chủ tịch John Textor quản lý đội bóng Ligue 1, Les Gones đã ở vào thế trên đà... phá sản nếu ông chủ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục nắm quyền đến nay, theo L'Équipe.

Điều này giải thích tại sao DNCG - Cơ quan giám sát tài chính bóng đá Pháp đã tuyên bố Lyon bị giáng xuống hạng Ligue 2 vào mùa hè vừa qua. Sau quyết định của DNCG, John Textor đã bị cách chức và Michele Kang lên thay thế vị trí Chủ tịch Lyon. Những quyết định sau đó của nữ tỷ phú người Mỹ gốc Hàn đã giúp Lyon kháng cáo thành công án phạt xuống hạng, cho phép họ được thi đấu tại Ligue 1 và Europa League. Nhưng đi kèm với đó là sự đánh đổi to lớn, Lyon phải thu hẹp quỹ lương cầu thủ triệt để, bán những ngôi sao và chuyển nhượng hạn chế. Quá trình "thắt lưng buộc bụng" này dự kiến có thể kéo dài đến tận năm 2028, một thách thức cho khả năng duy trì vị thế của Lyon.

Michele Kang đã giám sát quá trình cải tổ toàn diện cấu trúc câu lạc bộ Lyon, cắt giảm mạnh quỹ lương và bán đi những tài sản quý giá của đội bóng bao gồm Rayan Cherki (đến Manchester City) và Georges Mikautadze (đến Villarreal). Bất chấp những khó khăn đó, Lyon đang trải qua mùa giải 2025/26 cho đến nay là đạt yêu cầu. Họ dẫn đầu bảng xếp hạng Europa League và xếp thứ 6 Ligue 1 sau 14 vòng đấu.

QUANG ANH