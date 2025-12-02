Pogba chưa thể 'nắm quyền chỉ đạo' trong phòng thay đồ Monaco

Paul Pogba đã luôn là thủ lĩnh ở những tập thể từng thi đấu. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là vai trò mà anh có thể đảm nhiệm tại AS Monaco.

Pogba xuất hiện vào cuối chiến thắng của Monaco trước PSG. Ảnh: REUTERS

Paul Pogba đã luôn chứng tỏ tố chất thủ lĩnh trong phòng thay đồ ở những tập thể anh từng thi đấu, từ tầm quan trọng trong chiến thắng World Cup 2018 của tuyển Pháp đến giai đoạn trở thành đốm sáng hiếm hoi trong tập thể Manchester United suy thoái những năm sau này. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là vai trò mà anh có thể đảm nhiệm trong phòng thay đồ đội bóng hiện tại - AS Monaco.

Cựu ngôi sao Manchester United và Juventus gia nhập Monaco theo dạng chuyển nhượng tự do hồi tháng 6, ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên kể từ sau án phạt sử dụng doping. Tuy nhiên trải qua một quãng thời gian dài cho đến trung tuần tháng 11, Pogba không thể có màn ra mắt đội bóng Công quốc vì vấn đề thể chất chưa đảm bảo.

Pogba chào sân Monaco ở thất bại Stade Rennes, chơi chín phút trong một lần ra sân ngắn ngủi nhưng đầy hứa hẹn. Sau đó vào cuối tuần qua, cũng quãng thời gian tương tự Pogba xuất hiện ở cuối trận thắng Paris Saint-Germain tại Louis II. Dù những bước chạy từ cầu thủ 32 tuổi vẫn nặng nề, xử lý bóng chưa thể thanh thoát như hình ảnh hồi đỉnh cao, nhưng tín hiệu lạc quan dành cho anh tiếp tục dâng lên nơi người hâm mộ Monaco, đặc biệt sau 3 điểm trước Les Parisiens.

Với tư chất lãnh đạo và kinh nghiệm đỉnh cao đã được chứng tỏ xuyên suốt sự nghiệp, Pogba được kỳ vọng sẽ là một thủ lĩnh trong phòng thay đồ Monaco đầy trẻ trung. Và cũng như tờ L'Équipe, toàn đội Monaco đều muốn Pogba một thời điểm nào đó sẽ "nắm quyền dẫn dắt" nhiều hơn. Nhưng tất nhiên, chừng nào Pogba chưa được ra sân thường xuyên, anh ấy chưa thể tin rằng có đủ tư cách để làm điều đó.

"Có rất nhiều cầu thủ đang đạt trạng thái tốt hơn tôi. Pogba ngày trước đã không còn nữa. Tôi đang bước từng bước để tìm lại chính mình. Tôi chưa phải là ngôi sao của đội bóng, chưa dám nghĩ về World Cup, tôi chỉ là một cầu thủ bình thường muốn đóng góp cho tập thể." - Pogba nói trên L'Équipe.

QUANG ANH