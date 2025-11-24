Pogba thừa nhận đã đánh mất phong độ đỉnh cao

Vui mừng khi trở lại sân cỏ sau 26 tháng rời khỏi bóng đá chuyên nghiệp, song ngôi sao Paul Pogba rất thực tế khi nhìn vào bản thân ở hiện tại.

Pogba tái xuất trong trận thua của Monaco trên sân Rennes. Ảnh: beIN SPORTS

Paul Pogba đã có màn trở lại bóng đá chuyên nghiệp sau 26 tháng vắng bóng, thời gian mà nhà vô địch World Cup 2018 phải chấp hành án phạt doping và đi cùng nhiều chấn thương khác nhau. Pogba vừa có trận ra mắt AS Monaco kể từ khi gia nhập vào mùa hè năm nay, với khoảng 10 phút vào sân từ ghế dự bị khi Les Monegasques của phải chịu thất bại nặng nề trên sân khách trước Rennes với tỷ số 1-4, vòng 13 Ligue 1 2025/26.

Pogba nói với các phóng viên sau trận cầu này rằng anh vẫn còn lâu mới có thể chơi trọn vẹn 90 phút của một trận đấu bóng đá đỉnh cao. Cựu tiền vệ của Manchester United và Juventus có thể ra sân vào tuần tới khi Monaco đối đầu Pafos trên sân khách tại Champions League vào thứ tư, trước khi tiếp đón PSG vào thứ bảy.

Pogba cũng được hỏi về hy vọng được HLV Didier Deschamps triệu tập vào đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2026. Mặc dù có kinh nghiệm với Les Bleus, Pogba vẫn phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn khi anh đã nghỉ thi đấu quá lâu, và Deschamps có thể tin tưởng vào những cái tên đẳng cấp như Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Manu Kone hoặc N'Golo Kante.

“Tôi còn lâu mới đạt được điều đó. Tôi đang tập trung lấy lại thể lực để giúp đội bóng. Nếu không thể hiện tốt ở Monaco, tôi sẽ phải quên đội tuyển Pháp đi.” - Pogba rất thực tế khi nhìn vào bản thân ở thời điểm hiện tại, sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu bóng đá.

"Có rất nhiều cầu thủ đang thể hiện đẳng cấp cao hơn tôi. Trong khi tôi đang chiến đấu để có thể chơi trọn vẹn cả trận. Sẽ là một hành trình rất dài để tôi có thể lấy lại phong độ đỉnh cao đã mất. Paul Pogba mà mọi người từng chứng kiến giờ đây chưa thể xuất hiện."

QUANG ANH