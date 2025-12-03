Nhiều cầu thủ muốn rời khỏi Nice sau sự cố bị khán giả hành hung

Sau vụ việc bị những người hâm mộ quá khích tấn công vì kết quả sân cỏ đi xuống, nhiều cầu thủ cảm thấy không an toàn và muốn rời khỏi Nice.

Terem Moffi là nạn nhân bị tấn công bên ngoài sân cỏ bởi các khán giả quá khích. Ảnh: Getty Images

Hậu quả từ vụ bạo lực bên ngoài sân cỏ tại OGC Nice vào đêm ngày chủ nhật vẫn còn rất nghiêm trọng. Giờ đây nhiều cầu thủ cảm thấy không an toàn khi sinh hoạt và thi đấu tại bầu không khí tiêu cực.

Jeremie Boga và Terem Moffi là hai cầu thủ hứng chịu sự phẫn nộ lớn nhất từ ​​người hâm mộ Nice. Sau trận thua hôm chủ nhật trước FC Lorient, trận thua thứ sáu liên tiếp trên mọi đấu trường, khoảng 400 cổ động viên Nice đã tụ tập bên ngoài sân vận động để bày tỏ cảm xúc phẫn nộ khi xe buýt chở đội bóng trở về. Và làn sóng này nhanh chóng trở nên quá khích khi những hành động vượt quá giới hạn xảy ra.

Theo L'Équipe, RMC Sport và Foot Mercato, Moffi và Boga đã bị đá, đấm, lăng mạ và khạc nhổ. Cả hai cầu thủ hiện đang nghỉ ốm và đã bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại những đối tượng bị cáo buộc gây ra vụ bạo lực. Và những động thái này đã và đang được các cơ quan chức trách theo sát.

"Đây không còn là vấn đề về bóng đá, mà là quyền con người bị xâm phạm. Mọi cảm xúc không thể là biện minh cho hành vi đối với các cầu thủ." - Luật sư đại diện cho Terem Moffi cho biết. Cả Moffi và Boga đều đang trong trạng thái "hoảng loạn và sốc tột độ" kể từ khi sự cố xảy ra. Phía Nice đã cho bộ đôi này được điều trị tâm lý ngay lập tức.

Tương lai của HLV Franck Haise tại câu lạc bộ hiện cũng đang bấp bênh. Theo tin từ RMC Sport cho rằng ông đã sẵn sàng từ chức. Và một cuộc "tháo chạy" hàng loạt có thể xảy ra. Terem Moffi và Jeremie Boga không muốn tiếp tục thi đấu cho câu lạc bộ nữa, theo trang Nice-Matin tiết lộ. Trong khi ký giả chuyên về đời tư cầu thủ tại Pháp là Romain Molina đưa tin rằng nhiều cầu thủ Nice đã yêu cầu người đại diện của họ nhanh chóng tìm cho họ một câu lạc bộ mới ngay tháng giêng. Nhóm này được cho là bao gồm những cái tên có sức hút như Sofiane Diop, Mohamed-Ali Cho, Yehvann Diouf và thậm chí cả đội trưởng Melvin Bard - đối tượng bị công kích không kém bộ đôi Moffi - Boga sau trận thua Lorient.

