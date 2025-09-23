Lý do khiến Chelsea phải sớm công bố chuyển nhượng Emmanuel Emegha

Emmanuel Emegha sẽ gia nhập Chelsea sau mùa giải năm nay. Ảnh: Getty Images

Chelsea đã xác nhận vào thứ sáu tuần trước về việc chuyển nhượng tiền đạo Emanuel Emegha từ RC Strasbourg, với thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm sau. Sau khi thương vụ được công bố, một bộ phận người hâm mộ đội bóng vùng Alsace đã tỏ ra bất bình. Nguyên do vì tương lai của tiền đạo hiện đang là đội trưởng của Strasbourg đã được quyết định thuộc về đội bóng BlueCo khác là Chelsea - thường bị chế giễu là "công ty mẹ" tại Strasbourg. Thậm chí trong chiến thắng 1-0 của Strasbourg trước Le Havre ở vòng 4 Ligue 1 2025/26, nhóm khán giả cực đoan của câu lạc bộ đã giương cao một biểu ngữ có nội dung: "Emegha, quân cờ của BlueCo. Sau khi mặc áo Chelsea, hãy trả lại băng đội trưởng của đội bóng này."

Tiền đạo người Hà Lan không ra sân trong trận Le Havre, anh cũng đã bị la ó trong buổi lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của Ligue 1. Huấn luyện viên trưởng của Strasbourg, Liam Rosenior, đã lên án phản ứng dành cho Emegha sau trận đấu:

"Emmanuel đã rất suy sụp, và tôi cũng vậy. Tôi rất thất vọng về những gì tôi thấy. Nhìn thấy những biểu ngữ chống lại một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải trước là không thể chấp nhận được. Các cầu thủ của tôi xứng đáng được đối xử tốt hơn nhiều. Họ có thái độ hoàn hảo và không đáng bị đối xử như vậy. Đây là mùa giải then chốt mà chúng tôi sẽ tham dự cúp châu Âu, nhưng dường như một số ít không hài lòng với điều đó.”

Khi nói về quyết định đầu quân cho Chelsea của đội trưởng Strasbourg, HLV Rosenior bình thản: “Điều đó sẽ không thay đổi gì cả, bởi vì tôi vẫn rất tự hào về các cầu thủ của mình, và Emmanuel sẽ vẫn là đội trưởng chừng nào anh ấy còn ở đây. Cần phải nhấn mạnh rằng điều này không liên quan đến tất cả mọi người, mà chỉ là một số ít, vì tôi tin rằng sự ủng hộ cho cậu ấy vẫn là rất lớn tại Strasbourg.”

Phản ứng về phía Emegha cũng đại diện cho sự phản đối dành cho BlueCo đến từ một bộ phận khán giả Strasbourg. Quan điểm của nhóm này cho rằng Strasbourg đã đánh mất bản sắc khi chấp nhận trở thành sân sau cho Chelsea. Dù ở mùa giải trước, năm đầu tiên nằm trong hệ thống BlueCo, Strasbourg lần đầu có vé dự cúp châu Âu trong lịch sử.

Việc Chelsea sớm ra mắt bản hợp đồng Emmanuel Emegha có nhiều ý nghĩa. Theo L'Équipe, thỏa thuận sơ bộ về việc Emegha chuyển đến Chelsea vào năm 2026 được công bố sớm hơn dự kiến nhằm phòng trường hợp hai câu lạc bộ thuộc sở hữu của BlueCo cùng tham gia một giải đấu châu Âu trong mùa giải 2026/27, điều này sẽ khiến vụ chuyển nhượng trở nên bất hợp pháp và Chelsea không thể đăng ký Emegha cho cúp châu lục. Hơn nữa với cá nhân tuyển thủ U21 Hà Lan, khi đảm bảo được việc chuyển đến một câu lạc bộ lớn của Premier League như Chelsea, địa vị của Emegha đã thay đổi. Giờ đây hy vọng giành được một suất trong đội hình Hà Lan của Ronald Koeman tham dự World Cup 2026 sẽ trở nên lớn hơn với Emegha nếu anh thể hiện tốt trong mùa giải này tại Strasbourg với vai trò tiền đạo chủ lực cùng tấm băng đội trưởng.

QUANG ANH