Pavel Sulc lấp đầy khoảng trống mà Rayan Cherki để lại tại Lyon

Pavel Sulc nhanh chóng trở thành trụ cột Lyon. Ảnh: AFP

Do những hạn chế về tài chính mà Olympique Lyon buộc phải tiết kiệm tối đa trong việc chiêu mộ cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Họ đã cố gắng thực hiện những bản hợp đồng ít rủi ro và có tiềm năng thành công cao, và ký hợp đồng với những cầu thủ đã có thực lực nhất định. Pavel Sulc là đại diện cho cả hai tiêu chí này.

Pavel Sulc đã có một mùa giải tuyệt vời năm ngoái khi thi đấu cho câu lạc bộ cũ Viktoria Plzen. Anh ghi được 11 bàn thắng và có 8 pha kiến ​​tạo sau 30 lần ra sân ở giải hạng nhất Séc. Khả năng quyết đoán của anh ở khu vực tấn công là rất quan trọng. Với mức giá chỉ 10 triệu EUR, xét đến độ tuổi 24 và hiệu suất thi đấu cao của mình, Sulc là một lựa chọn hợp lý cho Lyon ở thời kỳ khó khăn hiện nay.

Rayan Cherki đã để lại một khoảng trống lớn trong khâu sáng tạo tại sân vận động Groupama sau khi chuyển đến Manchester City. Tiền vệ kiến ​​tạo người Pháp chính là nguồn sức mạnh của Lyon mùa trước, với 12 bàn thắng và 20 pha kiến ​​tạo sau 44 trận đấu trên mọi đấu trường. Sẽ không hợp lý nếu kỳ vọng một mình Sulc có thể lấp đầy khoảng trống mà cầu thủ người Pháp để lại, nhưng anh ấy chắc chắn đã đóng góp một phần lớn vào điều đó. Những nỗ lực của Sulc cùng các tân binh nổi bật khác như Adam Karabec, Tyler Morton và Afonso Moreira, tất cả đều có khởi đầu mạnh mẽ trong mùa giải đầu tiên tại Groupama và góp phần giúp Lyon cán đích hạng 5 Ligue 1 cho đến kỳ nghỉ đông. Thành quả này tươi sáng hơn rất nhiều nhận định trước mùa giải, rằng Lyon sau cơn chảy máu lực lượng sẽ phải vật lộn ở giữa bảng xếp hạng.

Thi đấu ở cả vị trí tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh phải, Pavel Sulc đã tạo ra tác động ngay lập tức trong sáu tháng đầu tiên khoác áo Lyon. Trong 15 lần ra sân đã qua tại Ligue 1, tuyển thủ Cộng hòa Séc đã ghi được 6 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo. Anh cũng đã thể hiện được tầm ảnh hưởng đáng kể ở đấu trường châu Âu với 1 bàn thắng và 3 pha kiến ​​tạo.

Bên cạnh khả năng ghi bàn và sự sáng tạo là những khía cạnh nổi bật nhất trong lối chơi, Pavel Sulc còn thể hiện sự ăn ý với các đồng đội và khả năng bọc lót phòng ngự. Cầu thủ người Séc phát triển sự ăn ý tuyệt vời với đội trưởng Corentin Tolisso ở tuyến giữa. Thêm vào đó, Sulc đóng vai trò quan trọng trong lối chơi pressing của Lyon, với sự hiệu quả trong việc giành lại quyền kiểm soát bóng ở khu vực 1/3 sân cuối cùng với hơn ba pha tắc bóng, cản phá và đánh chặn mỗi 90 phút.

Pavel Sulc mới chỉ khoác áo Lyon được sáu tháng, nhưng nếu nhìn vào những gì anh ấy đã thể hiện cho đến nay, có cảm tưởng tuyển thủ Séc đã là trụ cột lâu năm tại Groupama.

QUANG ANH