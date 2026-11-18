Đội U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại VCK U17 World Cup 2026 gặp đối thủ được đánh giá rất mạnh là U17 Bỉ vào ngày 20-11.

Đại Nhân cùng các đồng đội sẵn sàng bước vào VCK U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Hướng đến trận đấu này, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân khẳng định U17 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt, đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng các đồng đội thi đấu hết mình trước những đối thủ mạnh tại sân chơi thế giới.

Chia sẻ sau buổi tập chiều 17-11 tại Doha (Qatar), Đại Nhân cho biết thể trạng và tinh thần của toàn đội hiện đều ổn định. Bên cạnh đó, quá trình tập luyện tại UAE vừa qua và hiện tại là Qatar cũng giúp toàn đội thích nghi tốt với điều kiện thời tiết và múi giờ, không còn gặp trở ngại đáng kể.

Trước trận ra quân, U17 Việt Nam có hai trận tập huấn cùng U17 Fiji và U17 Panama, chân sút số 1 của U17 Việt Nam cho rằng đây là những đối thủ phù hợp, giúp U17 Việt Nam hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng về thể lực và chiến thuật.

Tiền đạo này cũng nhấn mạnh những trận đấu đó mang lại cơ hội cọ xát cần thiết, giúp các cầu thủ làm quen với những đối thủ có ưu thế về thể hình, anh cho biết: “Chúng em biết U17 Việt Nam có hạn chế về thể hình, nhưng bù lại có tư duy chiến thuật và tốc độ. Hai trận đấu tập vừa qua cũng giúp chúng em thích nghi tốt hơn khi đối đầu với những cầu thủ có thể hình to cao”.

U17 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng. Ảnh: VFF

Đánh giá về đối thủ ở trận ra quân, Đại Nhân cho biết đây là đối thủ rất mạnh, song khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện.

“Ban huấn luyện đã nghiên cứu và chuẩn bị kỹ cho trận gặp U17 Bỉ. Đây là đối thủ rất mạnh, là đương kim Á quân U17 châu Âu và cũng là ứng cử viên cho chức vô địch FIFA U17 World Cup 2026. Tuy vậy, chúng em quyết tâm thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo, hy vọng cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay”, Đại Nhân cho biết.

Trong buổi tập chiều 17-11 (giờ địa phương), HLV Cristiano Roland tiếp tục cho các học trò ôn luyện những nội dung chiến thuật đã được xây dựng trong thời gian qua.

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KHÁNH VÂN