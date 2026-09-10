Đà Nẵng - Nam Định: Quế Ngọc Hải cùng đồng đội đối diện áp lực chiến thắng

Sau thất bại ở trận ra quân trước Thanh Hóa, Đà Nẵng trở về sân nhà Chi Lăng với áp lực phải giành chiến thắng khi đối đầu ứng viên vô địch Nam Định thuộc vòng 2 V-League 2026-2027.

Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội tại Đà Nẵng đối diện áp lực ở cuộc tiếp đón Nam Định. ẢNH: HOÀNG SƠN

Đà Nẵng đã có trận đấu đáng khen về mặt tinh thần dù không thể hoàn thành mục tiêu có điểm trên sân của Thanh Hoá. Dù bị dẫn trước, đội bóng đến từ sông Hàn vẫn kiên trì tổ chức tấn công và có thời điểm đứng trước cơ hội dẫn ngược đội chủ nhà. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội không tốt khiến thầy trò HLV Lê Đức Tuấn không thể tạo ra bước ngoặt.

Ngược lại, Thanh Hóa tận dụng tốt những khoảng trống trong những phút cuối để ghi 2 bàn chỉ trong 15 phút, qua đó giành chiến thắng 3-2 chung cuộc. Không chỉ bộc lộ điểm khuyết trong khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, việc phải nhận 3 bàn thua cũng cho thấy hệ thống phòng ngự của HLV Lê Đức Tuấn còn nhiều vấn đề cần cải thiện.

Không còn trung vệ nhập tịch kỳ cựu Đỗ Phi Long khiến Đà Nẵng gặp khó trong việc tìm người đá cặp ăn ý với đội trưởng Quế Ngọc Hải. Đây là điểm mà đội chủ nhà cần đặc biệt lưu tâm khi phải đối đầu hàng công có sức công phá mạnh như Nam Định.

Tuyển thủ Nguyễn Xuân Son vẫn giữ phong độ ổn định sau chức vô địch ASEAN Cup 2026. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Nam Định vừa cho thấy sự đáng gờm ở trận ra quân khi ghi 4 bàn vào lưới HAGL. Đáng chú ý, đội bóng thành Nam ghi 3 bàn ngay trong hiệp 1 dù chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son chỉ ngồi trên băng ghế dự bị. Khi được tung vào sân trong hiệp 2, Xuân Son vẫn kịp để lại dấu ấn với pha lập công ấn định tỷ số 4-0.

Ở lần gặp nhau gần nhất trên sân Chi Lăng mùa trước, Nam Định cũng giành chiến thắng 2-1. Xuân Son tiếp tục là hung thần của Đà Nẵng khi ghi bàn mở tỷ số.

Hàng công đang vào guồng và đa dạng của Nam Định vì thế sẽ là bài toán khó với Đà Nẵng. Dẫu vậy, sự cổ vũ của người hâm mộ tại Chi Lăng có thể trở thành điểm tựa quan trọng cho đội chủ nhà. Nhưng đây cũng là “con dao hai lưỡi” khi áp lực chiến thắng có thể khiến Ngọc Hải cùng đồng đội thi đấu căng cứng.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Nam Định diễn ra trên sân Chi Lăng lúc 18 giờ ngày 11-9. Nếu đánh rơi điểm số trước Nam Định, Đà Nẵng tự đẩy mình vào thế khó khi mùa giải mới chỉ bắt đầu. Bởi họ sẽ phải làm khách của HAGL ở vòng đấu tiếp theo.

Sau 2 mùa V-League gần nhất đều chật vật trụ hạng, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn muốn cải thiện thành tích năm nay cần một khởi đầu đủ tốt, còn không thì nguy cơ sớm trở lại con đường quen thuộc của cuộc đua trụ hạng.

Với Nam Định, một trận hòa trên sân Chi Lăng cũng có thể xem là kết quả chấp nhận được. Đội bóng thành Nam đang nhỉnh hơn về phong độ và sự tự tin, nhưng chuyến làm khách trước Đà Nẵng chắc chắn không dễ dàng.

Dự đoán: Đà Nẵng 1-2 Nam Định

HỮU THÀNH