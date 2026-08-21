Carlos Alcaraz tái xuất sau chấn thương ở US Open

Carlos Alcaraz sẽ quay trở lại thi đấu quần vợt chuyên nghiệp tại US Open sau hơn 4 tháng vắng mặt do chấn thương cổ tay, với mục tiêu bảo vệ danh hiệu tại Grand Slam ở New York.

Alcaraz ở US Open hồi đầu năm nay (Ảnh: THX)

Tay vợt từng 7 lần vô địch Grand Slam người Tây Ban Nha vừa xác nhận rằng anh sẽ tham gia Mỹ mở rộng 2026 sau khi rút lui khỏi Barcelona Open hồi tháng 4 và bỏ lỡ hàng loạt giải đấu quan trọng như là French Open, Wimbledon cùng với các sự kiện ở trên mặt sân cứng Bắc Mỹ tại Toronto và cả Cincinnati.

Ban đầu, Alcaraz nhắm đến Cincinnati, nơi anh đã đăng quang hồi năm ngoái, để quay lại nhưng quyết định dành thêm thời gian hồi phục cổ tay. Anh dần tăng cường khối lượng tập luyện trong những tuần gần đây và tập cùng Holger Rune tại Murcia khi thử nghiệm thi đấu hậu chấn thương cường độ cao hơn.

Sự quay trở lại của anh cũng được phóng viên chuyên về... chuyển nhượng cầu thủ bóng đá - ông Fabrizio Romano thông báo trên Instagram theo phong cách bóng đá, với dòng chữ rất nổi tiếng: “Here we go!”. Cùng với đó là chính xác nhận của Alcaraz sẽ quay trở lại US Open ngay tại mùa giải năm nay

New York luôn có ý nghĩa đặc biệt đối với Alcaraz. Anh đã giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Flushing Meadows hồi năm 2022, trở thành tay vợt trẻ nhất đạt vị trí số 1 thế giới ở trên bảng xếp hạng của ATP.

Trong khi đó, BTC của US Open cũng xác nhận về kỷ lục tổng tiền thưởng 108 triệu USD cho giải đấu năm 2026. Theo thông báo hôm thứ năm, đây sẽ là mức tổng tiền thưởng lớn nhất ở trong lịch sử quần vợt và tăng 20% ​​so với năm ngoái. Thông tin này chắc chắn sẽ gây phấn khích lớn cho các tay vợt.

Các nhà vô địch đơn nam và đơn nữ tại giải đấu diễn ra từ ngày 23-8 đến 13-9 tại Flushing Meadow sẽ nhận được 5,5 triệu USD mỗi người, và đánh dấu mức tăng 10% so với năm ngoái và cũng là khoản tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử Grand Slam dành cho nhà vô địch đơn.

Gói tiền thưởng này cũng sẽ bao gồm mức thù lao dành cho vòng đấu đầu tiên mà BTC giải Mỹ mở rộng khẳng định là kỷ lục ở trong lịch sử các kỳ giải Grand Slam, với mức tăng 27% trong năm nay, lên đến con số: 140.000 USD.

Cơ cấu trả thưởng này được công bố không lâu sau khi 4 giải đấu lớn nhất của quần vợt ra tuyên bố thành lập Hội đồng Tay vợt Grand Slam, một tổ chức vốn được kỳ vọng sẽ mang lại cho các VĐV tiếng nói trong hàng loạt vấn đề, chẳng hạn như tiền thưởng...

Đ.Hg.