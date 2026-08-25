Joao Fonseca, người thứ 17 rút lui khỏi US Open 2026

Tay vợt trẻ mới 20 tuổi người Brazil - Joao Fonseca - trở thành hạt giống thứ 3 nội dung đơn nam rút khỏi vòng đấu chính của US Open 2026. Anh bị chấn thương cơ bụng.

Fonseca trong trận thắng Djokovic ở Roland Garros (Ảnh: THX)

Tay vợt sinh năm 2006 quê Rio de Janeiro vừa tranh tài ở giải Cincinnati Open cách đây chỉ hơn 1 tuần, nơi anh đánh bại Botic van de Zandschulp ở vòng 1/32, nhưng sau đó đã xin rút lui trước trận đấu vòng 3 gặp Chris O’Connell vì lý do chấn thương...

Fonseca được xếp hạng hạt giống số 26 tại US Open - Grand Slam cuối cùng của năm. Anh vừa chính thức thông báo đầy tiếc nuối rằng là sẽ không thể tranh tài tại giải đấu sẽ khai diễn ở Flushing Meadows (New York - Mỹ) vào cuối tuần này.

“Sau khi trải qua các xét nghiệm và bắt đầu điều trị vùng cơ bụng, tôi và đội ngũ nhận thấy rõ ràng rằng là tôi cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn và có thể thi đấu ở đẳng cấp cao!”, tay vợt 20 tuổi viết trên mạng xã hội X.

Fonseca đang chơi rất hay ở mùa giải năm nay. Anh lọt đến vòng 4 của Indian Wells Open (là giải Masters 1.000 đầu tiên trong năm) sau khi đã thắng Karen Khachanov của Nga và chỉ dừng bước trước ngôi sao người Ý Jannik Sinner sau 2 loạt tie-break.

Tiếp đó, ở mùa giải sân đất nện, anh thắng một đối thủ gạo cội cũng người Ý là Matteo Berrettini để giành vé vào tứ kết của Monte Carlo Masters trước khi để thua Alexander Zverev (hạng 3 thế giới) sau 3 ván đấu kịch tính.

Ở Roland Garros, dù cũng vào đến tứ kết, nhưng Fonseca đã ghi dấu ấn đậm nét trước bằng 2 chiến thắng trước những tay vợt nổi tiếng thế giới. Anh loại huyền thoại sống Novak Djokovic tại vòng 3 bằng chiến thắng ngược dòng khó tin: Thua trước 4-6 trong 2 ván mở màn, nhưng lại thắng ngược với điểm số 6-3, 7-5, 7-5 trong 3 ván đấu cuối.

Tham gia Roland Garros 2026, Fonseca trở thành hạt giống người Brazil đầu tiên ở nội dung đơn nam của Grand Slam tại Paris - kể từ năm 2011. Với chiến thắng vang danh trước Novak Djokovic, anh đã trở thành người Brazil đầu tiên đánh bại ngôi sao kỳ cựu người Serbia trong một trận đánh đơn.

Tiếp đó, anh thắng Casper Ruud (của Na Uy) với điểm số 7-5, 7-6 (10-8), 5-7 và 6-2, lần đầu tiên tiến vào tứ kết đấu trường Grand Slam. Tiếc rằng, anh đã phải dừng bước trước đối thủ trẻ khác là Jakub Mensik (CH Czech, cũng chỉ mới 20 tuổi) sau 3 ván.

Trong các giải đấu sau đó, từ mùa giải sân cỏ với Wimbledon và nửa cuối mùa giải sân cứng với Canadian Open và Cincinnati Masters, Fonseca bắt đầu sa sút do tình trạng sức khỏe, và chưa bao giờ thắng quá 2 trận đấu liên tiếp ở cùng 1 giải đấu.

Tay vợt người Brazil đã trở thành VĐV thứ 8 của ATP rút lui khỏi US Open năm nay chỉ sau Sinner có vài ngày. Còn có 1 hạt giống khác là Alejandro Davidovich Fokina cũng buộc phải rút lui không thể tham dự Grand Slam trên đất Mỹ vì chấn thương lưng.

Trong khi đó, về phía nữ, nhà vô địch US Open 2021 Emma Raducanu (Anh) phải nghỉ thi đấu vì bị rạn xương chân.

Ngoài ra, tay vợt số 2 thế giới cô Elena Rybakina (Kazakhstan gốc Nga) hiện vẫn bị chấn thương chân từ trận tứ kết Cincinnati Open gặp Iga Swiatek. Tay vợt từng 2 lần vô địch Grand Slam vừa rút khỏi cả nội dung đôi nam nữ tại US Open dù trước đó không đăng ký nội dung đơn nữ!

Rybakina không đăng ký thi đấu đơn nữ, nay cô rút lui cả nội dung đôi nam nữ (Ảnh: THX)

Đ.Hg.