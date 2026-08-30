Elena Rybakina đi đúng lộ trình để dự US Open

Tay vợt nữ số 2 thế giới Elena Rybakina cho biết quá trình hồi phục chấn thương chân đang diễn ra đúng kế hoạch, qua đó giúp cô hướng tới mục tiêu tranh tài tại US Open (Quần vợt Mỹ Mở rộng) 2026.

Rybakina kịp thi đấu ở US Open. Ảnh: THX

Tay vợt từng 2 lần giành Grand Slam (Wimbledon 2022 và cả Australian Open 2026) đã phải bỏ cuộc ngay ở ván 1 trong trận đấu tứ kết Cincinnati Open gặp Iga Swiatek vào hôm 20-8 do gặp vấn đề ở cổ chân.

“Tôi khá là tự tin với những quyết định mà chúng tôi đưa ra mỗi ngày về khối lượng tập luyện, các bài tập cần làm, và đặc biệt là phương án xử lý cho kịch bản tồi tệ nhất. Vì vậy đối với tất cả những điều này, tôi cảm thấy rất vững tâm” Rybakina đã chia sẻ với giới truyền thông tại Flushing Meadows vào hôm thứ Bảy.

“Tôi cảm thấy chỉ cần thêm vài ngày nữa là mọi thứ sẽ hoàn toàn ổn định”, tay vợt 27 tuổi chia sẻ.

Rybakina cho biết cô đã bị đau khi đi lại trong vài ngày đầu sau khi chấn thương, nhưng cô rất hài lòng với tiến trình phục hồi hiện tại: “Chúng tôi sẽ chờ xem điều gì xảy ra trong vài ngày tới, tính đến thời điểm này mọi thứ đang diễn ra rất tốt”.

Cô nói thêm: “Tôi luôn muốn bước ra sân khi bản thân đã chắc chắn 100% thể trạng và sức khỏe, và đây lại là giải Grand Slam cuối cùng trong năm, nên tôi nghĩ ai cũng sẽ muốn nỗ lực hết sức để thi đấu”.

Rybakina dự kiến sẽ bắt đầu chiến dịch US Open 2026 bằng cuộc đọ sức với tay vợt chủ nhà Mỹ Thea Frodin (hạng 580 thế giới). Trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 22 giờ tối mai, thứ Hai ngày 1-9, tại USTA Billie Jean King NTC.

Rybakina vô địch Wimbledon 2022 khi thắng ngược Ons Jabeur (Tunisia) 3-6, 6-2, 6-2 trong trận đấu chung kết đơn nữ. Nhưng mãi đến 4 năm sau, cô mới giành Grand Slam thứ 2. Đó là ở Australian Open hồi đầu năm nay. Rybakina thắng Aryna Sabalenka (Belarus) 6-4, 4-6, và 6-4 để đăng quang ngôi vô địch. Kết quả này giúp cô trở thành tay vợt nữ thứ 4 sau Jennifer Capriati, Serena Williams, và Madison Keys thắng cả số 1 lẫn số 2 thế giới trên đường đăng quang Australian Open. Rybakina vô địch Australian Open hồi tháng Giêng. Ảnh: THX

Đ.Hg.