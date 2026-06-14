U19 Australia vô địch Đông Nam Á 2026

Giành chiến thắng trước đội tuyển U19 Thái Lan trong trận chung kết vào tối 13-6, đội tuyển U19 Australia đã đăng quang giải U19 Đông Nam Á 2026.

Ảnh: Aseanfootball

Khác với lối chơi nhạt nhòa ở trận hòa U19 Campuchia tại vòng bảng, các cầu thủ trẻ Australia đã trở lại với hình ảnh mạnh mẽ qua việc loại U19 Indonesia ở bán kết và vượt qua U19 Thái Lan ở trận chung kết với tỷ số thuyết phục 2-0.

Australia đã nhập cuộc với lối chơi thận trọng, họ không vội đẩy cao đội hình tấn công mà tập trung đá chắc chắn từ phần sân nhà. Sau khoảng 10 phút đầu, Australia mới dần tăng tốc, khai thác sức mạnh thể hình, thể lực bằng những đợt tấn công từ hai biên.

Đến phút 41, những nỗ lực của Australia đã được đền đáp với bàn mở tỷ số từ pha đánh đầu của Garbowski sau pha đá phạt góc của Wong.

Bị dẫn bàn, Thái Lan buộc phải mở thế trận tấn công từ đầu hiệp hai nhằm hy vọng lật ngược tình thế. Vừa trội hơn về thể lực lẫn tâm lý khi có bàn dẫn trước, Australia thi đấu thoải mái và tổ chức đánh chặn hiệu quả các pha tấn công của đối phương. Họ tạo được những tình huống phản công nhanh và dứt điểm hiểm hóc gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Poomraphee (Thái Lan).

Ảnh: Aseanfootball

Những cố gắng của các cầu thủ Thái Lan như vô vọng khi nhận bàn thua thứ hai vào phút bù giờ với bàn thắng nhân đôi tỷ số của Beckham Baker khi tận dụng thành công từ sai lầm của hậu vệ đội Thái Lan. Thắng 2-0 chung cuộc, U19 Australia giành Cúp vô địch đầy thuyết phục.

Huy chương đồng thuộc về đội chủ nhà Indonesia sau khi thắng Campuchia với tỷ số tối thiểu 1-0.

LÊ ANH