Quả bóng vàng Nguyễn Minh Trí giải nghệ ở tuổi 30: Cảm ơn pivot hay nhất futsal Việt Nam!

Ở tuổi 30, tuyển thủ Nguyễn Minh Trí chính thức nói lời giã từ futsal đỉnh cao để rẽ sang một hướng đi mới. Quyết định ấy khiến nhiều người hụt hẫng, bởi Trí “Bò” từng có quãng thời gian dài nỗ lực vượt qua chấn thương để tiếp tục thi đấu. Nhưng rồi, cơn đau dai dẳng ở vùng gối đã buộc Quả bóng vàng futsal 2020 phải dừng lại, một lựa chọn mà anh tin là tốt cho bản thân cũng như những người xung quanh.

Nguyễn Minh Trí nhận Quả bóng vàng futsal Việt Nam năm 2020. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Đầu gối của tôi càng đá càng sưng, giờ không thể tiếp tục chơi futsal đỉnh cao nữa”, ở đầu dây bên kia điện thoại, giọng Minh Trí chùng xuống khi người viết hỏi vì sao anh không thể cố gắng thêm. Cuộc gọi chỉ kéo dài vài phút, song cũng đủ để cảm nhận rõ trong anh vẫn còn nguyên khát khao với nghề, xen lẫn là sự tiếc nuối khi phải nói lời treo giày.

Thật trùng hợp khi tua ngược thời gian về 10 năm trước, cũng vào thời điểm này, Minh Trí là thành viên của đội tuyển futsal Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử với vị trí hạng 4 châu Á, qua đó giành vé dự Futsal World Cup lần đầu tiên. Vài tháng sau, anh tiếp tục đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên lập hat-trick ở đấu trường thế giới. Trí khi đó mới 20 tuổi, vẫn còn là cầu thủ rất trẻ, và được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Chính vì vậy, thông tin chân sút quê Châu Thành (Long An cũ) quyết định giải nghệ vào thì hiện tại đã gây bất ngờ với người hâm mộ, nhất là khi ký ức về giai đoạn đỉnh cao cách đây một thập kỷ vẫn còn nguyên vẹn.

Minh Trí ăn mừng bàn thắng vào lưới Panama tại Futsal World Cup 2021. Ảnh: GETTY

Những lần đến Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), người viết luôn bắt gặp hình ảnh Minh Trí miệt mài tập luyện, nếu không trong phòng gym thì kiên trì chạy đủ số vòng trên sân 11 người bên cạnh. Chính nỗ lực vượt qua nỗi ám ảnh chấn thương đã giúp anh có quãng thời gian ngắn trở lại, được HLV Diego Giustozzi trao lại cơ hội khoác áo đội tuyển futsal Việt Nam.

Nhưng yêu cầu ngày càng cao về thể lực trong lối chơi hiện đại, cộng với tiền sử chấn thương, khiến anh dần “hụt hơi”. Những cơn đau tái phát liên tục sau mỗi buổi tập, và ở giai đoạn cuối sự nghiệp, anh dành nhiều thời gian làm việc với chuyên gia vật lý trị liệu hơn là tập luyện cùng HLV Nguyễn Tuấn Anh.

Ngày 31-3, hợp đồng giữa Minh Trí và CLB chủ quản Thái Sơn Nam TPHCM chính thức đáo hạn. Dù “thầy Tú” (Chủ tịch Trần Anh Tú - PV) vẫn thương và muốn anh tiếp tục gắn bó, Trí “Bò” quyết định không gia hạn. Anh muốn tìm một môi trường hoàn toàn khác futsal để làm mới cho bản thân lẫn nghề nghiệp. Dù lựa chọn thế nào, Trí vẫn luôn nhận được sự tôn trọng từ các đồng nghiệp trong làng futsal nước nhà.

Minh Trí trong tập luyện hay thi đấu luôn bó đầu gối phải

Sau khi giải nghệ, Minh Trí cũng bước vào “ngôi đền huyền thoại” của futsal Việt Nam, cùng với Trần Văn Vũ và Phạm Đức Hòa là ba cầu thủ tham dự trọn vẹn hai kỳ Futsal World Cup 2016 và 2021 cũng như giành Quả bóng vàng futsal. Anh cũng đã chinh phục trọn vẹn những danh hiệu cá nhân lẫn tập thể cao quý nhất mà một cầu thủ futsal Việt Nam có thể đạt được. Nhưng Minh Trí sẽ còn được nhắc nhiều hơn vì anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở hai kỳ Futsal World Cup, và sẽ còn lâu chúng ta mới sản sinh ra một pivot mang đẳng cấp như Trí “Bò”.

Trước khi nghỉ futsal nhà nghề, Minh Trí đã chuẩn bị cho hành trình sau này khi tham gia khóa HLV futsal level 1, để anh cũng có tấm bằng đi “gõ đầu trẻ” nếu có ước mơ trở thành HLV.

Minh Trí cùng gia đình nhỏ của mình

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Minh Trí gửi lời cảm ơn chân thành đến giới truyền thông đã luôn quan tâm, động viên anh trong suốt thời gian thi đấu đỉnh cao. Đồng thời, anh cũng không quên tri ân những người đã luôn đồng hành, ủng hộ mình trong suốt chặng đường 15 năm theo đuổi futsal, từ khi trúng tuyển vào “lò” Thái Sơn Nam năm 2011.

Cảm ơn Nguyễn Minh Trí, pivot xuất sắc nhất trong lịch sử futsal Việt Nam!

HỮU THÀNH