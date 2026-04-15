CLB Thái Sơn Nam TPHCM và hành trình 19 năm khẳng định vị thế

Hôm 14-4, trong bầu không khí ấm cúng nhưng không kém phần trang trọng tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TPHCM), CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 19 năm thành lập, đánh dấu cột mốc tự hào trong hành trình xây dựng và phát triển.

CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM khẳng định vị thế lá cờ đầu của futsal Việt Nam. ẢNH: NGUYỄN QUANG

Thái Sơn Nam TPHCM đã đi một hành trình đầy bền bỉ, góp công lớn trong việc xây dựng phong trào futsal tại địa phương và vươn mình trở thành lá cờ đầu của futsal Việt Nam. Xuất phát những ngày đầu còn nhiều khó khăn về điều kiện tập luyện, khi thầy và trò từng tập ở bãi kho của công ty, CLB vẫn kiên trì đặt nền móng, từng bước lan tỏa sức hút của futsal trong cộng đồng.

Không chỉ ở cấp độ CLB, Thái Sơn Nam TPHCM còn đóng vai trò nòng cốt trong việc cung cấp lực lượng cho đội tuyển futsal Việt Nam. Nhiều thế hệ cầu thủ trưởng thành từ chính “cái nôi” tại phường Chánh Hưng, đã và đang trở thành trụ cột của đội tuyển, góp phần đưa futsal Việt Nam vươn tầm châu lục và ghi dấu ấn tại đấu trường Futsal World Cup.

Tại buổi lễ, Chủ tịch CLB Trần Anh Tú đã thực hiện nghi thức cắt bánh, khui sâm panh trong niềm vui xen lẫn sự tự hào, cùng toàn thể CLB chúc mừng chặng đường 19 năm ý nghĩa vừa qua.

Chủ tịch CLB Trần Anh Tú thực hiện nghi thức cắt bánh, khui sâm panh chúc mừng sinh nhật lần thứ 19 của CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM. ẢNH: NGUYỄN QUANG

Theo thông lệ hằng năm, Thái Sơn Nam TPHCM luôn dành sự tôn vinh đặc biệt cho những nhân tố đã góp phần làm nên bản sắc và thành công của CLB. Đây cũng là dịp để lãnh đạo gửi lời cảm ơn đến các trụ cột đã xem CLB như ngôi nhà thứ 2, luôn thi đấu và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Năm nay, buổi lễ chứng kiến khoảnh khắc chia tay ba tuyển thủ vừa giã từ sự nghiệp thi đấu gồm cựu đội trưởng Phạm Đức Hòa, Nguyễn Minh Trí và Ngô Ngọc Sơn.

Trong suốt sự nghiệp, Đức Hòa, Minh Trí và Ngọc Sơn đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho đội tuyển futsal Việt Nam và cho chính Thái Sơn Nam TPHCM. Sự chia tay của cả ba để lại nhiều tiếc nuối không chỉ với người hâm mộ mà còn với những thành viên trong đội. Dù rời xa sàn đấu, mỗi người sẽ bước sang một hành trình mới, song dù chọn con đường nào thì CLB vẫn luôn gửi lời chúc tốt đẹp, mong các cựu tuyển thủ sẽ thành công trên con đường phía trước.

Bầu Tú gửi lời tri ấn đến các cựu tuyển thủ Ngô Ngọc Sơn, Phạm Đức Hòa và Nguyễn Minh Trí. ẢNH: NGUYỄN QUANG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch CLB Trần Anh Tú nhấn mạnh: "Thái Sơn Nam TPHCM luôn trân trọng và tri ân những cá nhân đã đồng hành cùng sự phát triển của đội bóng. Việc vinh danh các gương mặt tiêu biểu không chỉ là nét truyền thống, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị nền tảng của Công ty và CLB, qua đó định hướng phát triển bền vững với trọng tâm là đào tạo và tinh thần cống hiến".

Bước sang năm thứ 20, Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục đặt mục tiêu duy trì vị thế tiên phong, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của futsal Việt Nam, xứng đáng với vai trò “lá cờ đầu” đã được khẳng định suốt gần 2 thập kỷ qua.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 19 năm thành lập CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM

Bánh kem sinh nhật 19 năm của CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM

Tiết mục văn nghệ mở đầu buổi lễ

Trợ lý HLV Trần Văn Vũ đại diện ban huấn luyện phát biểu cảm nghĩ

Cựu đội trưởng Phạm Đức Hòa gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo CLB

Các thành viên xuất sắc của hai đội futsal nam, nữ Thái Sơn Nam TPHCM được tôn vinh

Chủ tịch CLB Trần Anh Tú phát biểu tại sự kiện

HỮU THÀNH