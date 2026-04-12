Đội tuyển futsal Việt Nam xếp hạng ba Đông Nam Á 2026

Châu Đoàn Phát cùng các tuyển thủ futsal Việt Nam đã rũ bỏ nỗi buồn thất bại ở trận bán kết để thi đấu một trận đầy thăng hoa, qua đó vượt qua Australia với tỷ số thuyết phục 4-0 ở trận tranh hạng ba Giải futsal Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam chia tay Giải futsal Đông Nam Á 2026 với vị trí hạng ba chung cuộc. ẢNH: FAT

Cách đây 2 năm, đội tuyển futsal Việt Nam và Australia từng cống hiến cho người hâm mộ “cơn mưa” bàn thắng ở trận bán kết, khi Đoàn Phát cùng đồng đội giành chiến thắng 5-4 chung cuộc. Từ đó đến nay, futsal của hai quốc gia đã có những thay đổi, nhưng thầy trò HLV Diego Giustozzi vẫn dành sự tôn trọng cho sức mạnh của đối thủ.

Tuy nhiên, khi các tuyển thủ futsal Việt Nam đã rũ bỏ được nỗi buồn sau thất bại trước Indonesia ở trận bán kết, thì các cầu thủ Australia vẫn chưa hết sốc với trận thua trước Thái Lan. Đại diện đến từ châu Đại Dương thi đấu gần như lép vế ở trận tranh hạng ba, và không còn ai nhận ra một đội tuyển từng gây khó dễ cho cả hai ông lớn Indonesia và Thái Lan trước đó.

Sau 4 phút, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã có bàn thắng mở tỷ số. Nguyễn Đa Hải thực hiện cú sút không tốt nhưng vô tình trở thành đường kiến tạo để Nhan Gia Hưng dứt điểm cận thành lập công. Thế trận tiếp tục được các tuyển thủ Việt Nam kiểm soát. Phải đến cuối hiệp 1, toàn đội mới có bàn thắng thứ hai. Đa Hải tiếp tục ghi dấu ấn khi bắt bài ở phần sân đối phương, rồi mở ra cơ hội cho Đoàn Phát điền tên lên bảng tỷ số.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm từ sân chơi khu vực. ẢNH: FAT

Hai bàn dẫn trước giúp đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu thoải mái hơn trong hiệp 2. Toàn đội chờ đối thủ nôn nóng trong việc tìm bàn gỡ để tổ chức các đợt lên bóng sắc lẹm. Hiệp 2 trôi được 2 phút, Nguyễn Thịnh Phát từ đường chuyền của Đinh Công Viên nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà. Một phút trước khi trận đấu khép lại, thủ môn Phạm Văn Tú trừng phạt sai lầm của đối phương bằng pha lập công ấn định chiến thắng 4-0.

Dù không thể tái hiện được thành tích lọt vào trận chung kết như mùa giải 2024, song tấm huy chương đồng tại Giải futsal Đông Nam Á 2026 cũng là bài học cho đội tuyển futsal Việt Nam trong giai đoạn xây dựng lực lượng hướng đến mục tiêu giành vé dự Futsal World Cup 2026.

Ngày mai (13-4), thầy trò HLV Diego Giustozzi trở về nước, các cầu thủ trở lại CLB chủ quản để bắt đầu cho mùa giải mới 2026.

HỮU THÀNH