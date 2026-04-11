HLV Giustozzi: Futsal Việt Nam thiếu bước cuối để thắng Thái Lan, Indonesia

Sau thất bại trước Indonesia ở trận bán kết, đội tuyển futsal Việt Nam phải bước vào trận tranh hạng ba Giải futsal Đông Nam Á 2026 gặp Australia lúc 17 giờ ngày 12-4. Dù không thể giành vé vào chung kết, như từng làm được tại mùa giải 2024, song màn trình diễn của các học trò HLV Diego Giustozzi vẫn để lại nhiều điểm nhấn, đặc biệt ở cách họ đối đầu sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu khu vực.

HLV Diego Giustozzi động viên các tuyển thủ Việt Nam nhanh chóng đứng dậy sau thất bại. ẢNH: FAT

HLV Diego Giustozzi chia sẻ: “Chúng tôi đang thay đổi đội hình, trao cơ hội cho nhiều cầu thủ hơn. Khoảng 60-70% đội là cầu thủ mới, cầu thủ trẻ. Đây là một quá trình để đạt mục tiêu. Toàn đội cần thêm thời gian, thậm chí 20-25 trận/năm, thậm chí cũng có thể 50 trận để hoàn thiện bản lĩnh thi đấu quốc tế”.

Theo chiến lược gia người Argentina, khó khăn lớn không chỉ đến từ nhân sự mà còn từ chấn thương của các trụ cột. “Toàn đội có 2-3 cầu thủ quan trọng bị chấn thương, điều này khiến chúng tôi mất đi những cầu thủ giàu kinh nghiệm vào thời điểm quan trọng trong quá trình chuyển giao. Trong futsal, tình huống khó nhất không phải kỹ thuật hay chiến thuật, mà là tâm lý”, ông phân tích thêm.

Đáng chú ý, khi nhìn lại trận đấu với chủ nhà Thái Lan ở vòng bảng, nơi đội tuyển futsal Việt Nam để thua tỷ số 2-4 trong trận tranh ngôi đầu bảng A, HLV Diego Giustozzi khẳng định đội bóng đã chơi không hề lép vế. “Tôi nghĩ chúng tôi chơi ngang ngửa Thái Lan, nhưng không thể thực hiện bước cuối cùng để giành chiến thắng. Đó là điều khó nhất”, ông nói.

Đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến tấm huy chương đồng Đông Nam Á. ẢNH: FAT

Còn trước Indonesia, dù thất bại kết quả sát nút 2-3, HLV Diego Giustozzi vẫn đánh giá cao sự tiến bộ của đối thủ. Ông cho rằng, Indonesia đã có quá trình chuẩn bị dài hơi, sở hữu lực lượng đồng đều và lối chơi chiến thuật ngày càng hoàn thiện, khiến họ trở thành đội bóng rất khó bị đánh bại.

HLV Diego Giustozzi khẳng định định hướng trẻ hóa tại đội tuyển futsal Việt Nam đã được thống nhất với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ đầu, sau thời điểm toàn đội trượt vé dự Futsal World Cup 2024, và ông kiên định với con đường này.

“Chúng tôi đã quyết định hướng đi này từ đầu và vẫn tin đây là quyết định đúng đắn. Kết quả của vòng bán kết là một ngày tệ, nhưng chúng tôi phải tiếp tục con đường này. Trước mắt, trận tranh hạng ba với Australia được xem là cơ hội để các cầu thủ trẻ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm trong hành trình dài phía trước”, ông tự tin vào các học trò.

