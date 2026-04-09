HLV futsal Việt Nam: Thích "va chạm" như trận Thái Lan, hướng đến chung kết Đông Nam Á

HLV Diego Giustozzi thích những trận cầu có độ va chạm cao và liên tục như cuộc so tài với Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng Giải futsal Đông Nam Á 2026, qua đó giúp các tuyển thủ futsal Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết.

Đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan đã cống hiến cho khán giả trận cầu hấp dẫn. ẢNH: FAT

“Trận gặp Thái Lan, chúng tôi đã thi đấu theo cách của mình. Tôi không có gì để trách các cầu thủ, vì toàn đội đã giành quyền vào bán kết sau lượt trận thứ 2. Tôi nhấn mạnh lại đây không phải là trận quyết định cho tấm vé đi tiếp, nhưng vẫn là một cuộc so tài có cường độ va chạm rất cao, và tôi thích những trận như vậy”, HLV Diego Giustozzi phát biểu vào tối muộn 8-4.

Ở lượt trận cuối bảng A, đội tuyển futsal Việt Nam chỉ cần cầm hòa Thái Lan sẽ chính thức đứng đầu bảng. Tiếc rằng, toàn đội không chỉ kém may mắn khi 2 lần đưa bóng dội trúng khung thành đối phương, mà còn đón nhận thêm 2 bàn thua trong 5 phút cuối hiệp 1.

Nhìn lại 20 phút đầu tiên, HLV Diego Giustozzi hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ông nói thêm: “Trong những phút đầu, Thái Lan đã chơi tốt hơn. Chúng tôi cần khoảng 10 phút để hiểu và bắt nhịp trận đấu. Đây là một trận có cường độ rất cao, cả về thể lực lẫn va chạm. Khi chúng tôi bắt đầu hiểu được thế trận, nhịp độ thi đấu vẫn duy trì rất cao cho đến cuối trận. Tôi nghĩ đó là điều tốt và tôi vẫn hài lòng với đội của mình”.

Đội tuyển futsal Việt Nam tự tin hướng đến trận bán kết với Indonesia. ẢNH: FAT

Sang hiệp 2, những điều chỉnh từ HLV Diego Giustozzi đã giúp đội tuyển futsal Việt Nam cải thiện được khả năng dứt điểm. Trong đó, Từ Minh Quang có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và Nguyễn Đa Hải là tác giả gỡ lại 2-3 cho toàn đội. Tuy nhiên, sai lầm ở hệ thống phòng ngự khiến đoàn quân của HLV Diego Giustozzi nhận thêm 2 bàn thua, qua đó khép lại thất bại 2-4 chung cuộc.

Kết quả này khiến đội tuyển futsal Việt Nam xếp nhì bảng A và gặp đương kim vô địch Indonesia ở trận bán kết diễn ra vào ngày 11-4.

HLV Diego Giustozzi tiếp lời: “Đúng là chúng tôi cũng đã có cơ hội để gỡ hòa trong trận đấu với Thái Lan, nhưng cuộc so tài đã kết thúc. Việt Nam và Thái Lan đã tạo nên một trận đấu rất hay, và điều đó có lợi cho futsal trong khu vực. Lúc này, điều quan trọng nhất là trận bán kết với Indonesia. Chúng tôi có đầy đủ lực lượng cho vòng đấu này. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ vào được trận chung kết, nhưng cũng chưa biết sẽ gặp ai, vì chắc chắn đó sẽ là một trận đấu rất khó”.

HỮU THÀNH