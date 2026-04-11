Đối thủ của futsal Việt Nam ở trận tranh hạng ba Đông Nam Á

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp Australia ở trận tranh hạng ba Giải futsal Đông Nam Á 2026, sau khi đại diện đến từ châu Đại Dương thua chủ nhà Thái Lan với tỷ số sát nút 3-4 ở vòng bán kết.

Các cầu thủ Thái Lan và Australia cống hiến cho người hâm mộ trận cầu hấp dẫn. ẢNH: FAT

Tối 4-10, các cầu thủ Thái Lan và Australia đã cống hiến cho người hâm mộ màn rượt đuổi đầy kịch tính. Đội futsal xứ chùa Vàng, với lợi thế sân nhà, đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 9 do công của Itticha Praphaphan. Nhưng chỉ 1 phút sau, Jacob Harb đã lập công để gỡ hòa 1-1 cho Australia.

Những phút còn lại của hiệp 1, đôi bên cùng có thêm cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Qua đó, hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Tốc độ được hai đội đẩy cao trong hiệp 2. Từ phút 30 đến phút 32, ba bàn thắng đã xuất hiện. Trong đó, Muhammad Usman Musa và Minthada Phiromyu là hai cầu thủ ghi bàn, giúp Thái Lan dẫn trước 3-1. Đến phút 32, Jacob Harb hoàn tất cú đúp cho riêng mình, thắp lại hy vọng cho Australia với bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Niềm vui của các cầu thủ Thái Lan. ẢNH: FAT

Sau bàn thắng thứ hai của Jacob Harb, Australia tiếp tục đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, đại diện đến từ châu Đại Dương đã để Sarawut Phalaphruek tận dụng kẽ hở, nâng tỷ số lên 4-2 cho Thái Lan ở phút 35. Dù vậy, đội khách không bỏ cuộc. Nỗ lực của họ được đền đáp với pha lập công của Ethan De Melo, khép lại trận đấu với thất bại 3-4.

Thua trận, Australia sẽ gặp Việt Nam ở trận tranh hạng ba Giải futsal Đông Nam Á 2026, diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 12-4. Trước đó, Việt Nam dù thi đấu đầy cố gắng nhưng vẫn không tránh khỏi thất bại sát nút 2-3 trước Indonesia. Sau trận tranh hạng ba hai tiếng, Thái Lan và Indonesia sẽ bước vào trận chung kết.

HỮU THÀNH