Futsal Việt Nam dừng bước đáng tiếc ở bán kết Đông Nam Á

Đội tuyển futsal Việt Nam đã dừng bước đầy tiếc nuối tại bán kết Giải futsal Đông Nam Á 2026 sau khi để thua Indonesia sát nút 2-3 trong màn rượt đuổi đầy kịch tính.

Đội tuyển futsal Việt Nam để thua đáng tiếc trước Indonesia. ẢNH: FAT

Indonesia từng vượt qua Việt Nam để vào đến trận chung kết châu Á hồi tháng 2, nhưng không lại sử dụng đội hình mạnh nhất dự giải Đông Nam Á khi cất một số trụ cột nhằm thử nghiệm lực lượng mới. Trong khi đó, HLV Diego Giustozzi mang đến Thái Lan đội hình mạnh nhất hiện tại, nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thiện lối chơi để chuẩn bị cho chiến dịch giành vé dự World Cup 2028.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 4, Nguyễn Thịnh Phát có pha dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn Albagir nhưng bóng dội xà ngang. Sau đó, Trần Thái Huy và Nguyễn Công Đại liên tiếp thử tài Albagir đối phương nhưng chưa thể ghi bàn.

Khi đang có thế trận tốt, sai lầm cá nhân đã khiến Việt Nam phải trả giá. Phút 10, Vũ Ngọc Ánh để mất bóng, tạo cơ hội cho Andarias Kareth ghi bàn mở tỷ số cho Indonesia. Chỉ 4 phút sau, cầu thủ này tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng khéo léo loại bỏ Đinh Công Viên trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

HLV Diego Giustozzi liên tục đưa ra những điều chỉnh về chiến thuật lẫn nhân sự. ẢNH: FAT

Bị dẫn trước hai bàn, HLV Diego Giustozzi lập tức điều chỉnh nhân sự và chiến thuật. Những thay đổi phát huy hiệu quả ngay đầu hiệp hai khi Nguyễn Đa Hải ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ một tình huống đá phạt đẹp mắt. Tuy nhiên, niềm vui của Việt Nam không kéo dài lâu khi chỉ một phút sau, hàng thủ tiếp tục mắc lỗi và để Muhammad Sanjaya ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Indonesia.

Không bỏ cuộc, Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 31, từ một tình huống đá phạt phối hợp, Trần Quang Nguyên ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Sau đó, Việt Nam tạo thêm sức ép đáng kể và có cơ hội nguy hiểm khi cú dứt điểm của Đa Hải đưa bóng trúng cột dọc ở phút 34.

Đội tuyển futsal Việt Nam phải thi đấu trận tranh hạng ba. ẢNH: FAT

Trong 5 phút cuối trận, HLV Diego Giustozzi sử dụng chiến thuật power-play nhằm gia tăng áp lực tấn công. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Indonesia, các chân sút Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, Châu Đoàn Phát cùng đồng đội chấp nhận thất bại 2-3 và lỡ hẹn với trận chung kết.

Ở trận tranh hạng ba, Việt Nam sẽ gặp đội thua trong cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan và Australia. Cuộc so tài này diễn ra lúc 17 giờ ngày 12-4.

HỮU THÀNH