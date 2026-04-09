Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho cuộc so tài với các nhà đương kim vô địch SEA Games 33

Đó là tuyên bố của HLV Diego Giustozzi trong buổi họp báo trước trận bán kết vào trưa 4-9. Nhà cầm quân người Argentina khẳng định đội tuyển futsal Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng bước vào trận đấu quan trọng với quyết tâm cao nhất.

Đội tuyển futsal Việt Nam từng vượt qua Indonesia ở SEA Games 33. Ảnh: AFC

“Đội tuyển Indonesia đã thay đổi rất nhiều và họ đã thể hiện điều đó ở đấu trường châu Á. Có thể chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. HLV Hector Souto cùng Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã làm rất tốt công việc của mình. Ở giải trước, họ cũng đã giành chiến thắng và thể hiện lối chơi futsal đúng nghĩa, rất đẹp mắt. Tôi luôn vui khi được đối đầu với những đội bóng như vậy”, HLV Diego Giustozzi chia sẻ.

Ông Giustozzi nhấn mạnh đội tuyển futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết. “Chúng tôi đã chuẩn bị 100% cho trận đấu này. Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ có chất lượng chuyên môn rất tốt, cả về chiến thuật lẫn cá nhân. Đây chắc chắn sẽ là một trận bán kết khó khăn nhưng cũng rất đáng chờ đợi”, ông nói.

Điều đáng chú ý là Indonesia vốn là “khắc tinh” của đội tuyển futsal Thái Lan, nhưng họ lại là đối thủ “kỵ-giơ” với các cầu thủ Việt Nam. Tại SEA Games 33, Indonesia vô địch môn futsal nam nhưng hành trình đăng quang của họ đã bị Việt Nam đánh bại. Còn ở VCK futsal châu Á 2026, Indonesia chật vật vượt qua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 3-2.

HLV và thủ quân hai đội tại buổi họp báo trưa 9-4.

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển futsal Indonesia Hector Souto cũng đưa ra những nhận định đáng chú ý liên quan đến công tác điều hành trận đấu, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài (VS) từ vòng bán kết. HLV Hector Souto cho rằng các trận đấu có cường độ cao như cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng bảng đã xuất hiện nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt, trong đó một số pha bóng chưa được quan sát đầy đủ.

“Tôi hy vọng việc áp dụng VS sẽ giúp trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn. Nếu được sử dụng hiệu quả, công nghệ này sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều hành và đảm bảo tính công bằng cho các trận đấu. Tất cả chúng ta đều hướng tới mục tiêu phát triển futsal Đông Nam Á theo hướng chuyên nghiệp hơn”, HLV Hector Souto bày tỏ.

Trận bán kết giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào 17 giờ ngày 10-4. Ngay sau đó là trận bán kết còn lại giữa Thái Lan và Australia.

QUỐC CƯỜNG