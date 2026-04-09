Futsal Việt Nam gặp Indonesia ở trận bán kết Đông Nam Á

Dù thi đấu đầy nỗ lực, các tuyển thủ futsal Việt Nam vẫn không tránh được thất bại 2-4 trước đội chủ nhà Thái Lan, qua đó tiến vào vòng bán kết Giải futsal Đông Nam Á 2026 với vị trí nhì bảng A.

Đội tuyển futsal Việt Nam đón nhận thất bại trước chủ nhà Thái Lan tại lượt trận cuối vòng bảng Giải futsal Đông Nam Á 2026. ẢNH: FAT

Cuộc so tài giữa Việt Nam và Thái Lan tại lượt trận cuối bảng A vào tối 8-4 chỉ mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng, bởi hai đội sau 2 chiến thắng trước Myanmar và Timor Leste đã sớm đoạt vé vào vòng bán kết. Trong đó, Châu Đoàn Phát cùng đồng đội nhỉnh hơn về chỉ số phụ, chỉ cần cầm hòa đại diện xứ chùa Vàng sẽ đứng đầu bảng.

Việt Nam nhập cuộc tốt hơn, và sau 2 phút, Nhan Gia Hưng dứt điểm đưa bóng chạm xà ngang đầy tiếc nuối. Nhưng sau đó, Thái Lan giành lại và kiểm soát được thế trận bằng việc cầm bóng nhiều hơn. Thủ môn Phạm Văn Tú đã thi đấu xuất sắc để liên tục cứu thua cho thầy trò HLV Diego Giustozzi, trong đó có pha ra chân nguy hiểm từ ngôi sao Osamanmusa ở phút 11.

Phút 16, đến lượt Nguyễn Đa Hải sút phạt nguy hiểm đưa bóng chạm cột dọc khung thành của Thái Lan. Chỉ vài giây sau thoát thua, đội chủ nhà có bàn thắng mở điểm. Từ quả phạt góc bên cánh trái, đội trưởng Itticha Praphaphan tung cú vô lê uy lực, đánh bại thủ môn Văn Tú. Một phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Thái Lan thêm lần nữa tận dụng cơ hội từ phạt góc, khi Sarawut Phalaphruek dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0.

Các tuyển thủ futsal Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. ẢNH: FAT

Trong giờ nghỉ, HLV Diego Giustozzi liên tục động viên và xốc tinh thần các học trò. Nhờ vậy, các tuyển thủ futsal Việt Nam đã thi đấu tốt hơn trong hiệp đấu còn lại. Trận đấu vừa trở lại, toàn đội có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Từ quả đá phạt góc, Gia Hưng kiến tạo hoàn hảo để Từ Minh Quang tung cú vô lê đẹp mắt, hạ gục thủ môn Thái Lan.

Hy vọng gỡ hòa của Việt Nam chỉ kéo dài được 2 phút khi Thái Lan thiết lập trở lại cách biệt dẫn 2 bàn. Từ pha phạt góc, bóng bật ra đúng tầm, Mintada Piromyu tung cú sút xa đầy uy lực, đánh bại được Văn Tú.

Tuy nhiên, các tuyển thủ futsal Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường. Phút 35, thầy trò HLV Diego Giustozzi rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Chủ động sử dụng chiến thuật power-play, Nguyễn Mạnh Dũng kiến tạo thuận lợi để Đa Hải hoàn tất cú đúp trong trận đấu. Nhưng phút 39, sai lầm khi vận dụng chính power-play khiến Ngọc Ánh chuyền bóng vô tình về lưới nhà, khép lại thất bại 2-4 của Việt Nam.

Phạm Văn Tú cùng đồng đội thi đấu nỗ lực trong hiệp 2. ẢNH: FAT

Kết quả này khiến đội tuyển futsal Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 khi có 6 điểm, kém 3 điểm so với Thái Lan. Đối thủ của thầy trò HLV Diego Giustozzi ở vòng bán kết là Indonesia, đội tuyển đứng đầu bảng B với 9 điểm. Song, thất bại trước Thái Lan sẽ giúp Châu Đoàn Phát cùng đồng đội tích lũy kinh nghiệm cho vòng đấu loại trực tiếp sắp tới.

HỮU THÀNH