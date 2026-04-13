Futsal Indonesia thua trận chung kết thứ hai chỉ trong hai tháng

Hai tháng sau thất bại ở trận chung kết châu Á, đội tuyển futsal Indonesia để thua ngược chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-2, qua đó nhìn đối thủ đăng quang tại Giải futsal Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển futsal Indoneisa (áo trắng) đón nhận thất bại ở trận chung kết Giải futsal Đông Nam Á 2026. ẢNH: FAT

Không chỉ đang là á quân châu lục, Indonesia còn giữ vị thế số 1 khu vực với chức vô địch Đông Nam Á giành được cách đây hai năm. Vì vậy, thầy trò HLV Hector Souto đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu ở mùa giải năm nay. Dù không mang đến Thái Lan đội hình mạnh nhất, đại diện xứ vạn đảo vẫn thể hiện đẳng cấp, trong đó có chiến thắng trước Việt Nam ở vòng bán kết.

Thậm chí, trong trận chung kết với Thái Lan, Indonesia còn là đội mở tỷ số ở phút 16. Từ một pha phản công nhanh, Andres Putra dứt điểm chính xác, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Bàn thua buộc Thái Lan phải đẩy cao đội hình tấn công, và đúng vào những giây cuối hiệp một, họ được hưởng quả phạt đền 10m sau khi đối thủ phạm lỗi tổng hợp thứ sáu. Trên chấm phạt, đội trưởng Itthicha Praphan không mắc sai lầm, gỡ hòa 1-1.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan dần làm chủ thế trận nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh. Đoàn quân của HLV Rakphol Sainetngam liên tục tạo sức ép, khiến thủ môn Angga Ariansyah phải hoạt động vất vả. Sau nhiều pha hãm thành, đến phút 31, Panus Kittipanuwong tung cú dứt điểm quyết đoán, giúp Thái Lan vươn lên dẫn trước 2-1.

Thái Lan có lần thứ 17 nâng cao danh hiệu Đông Nam Á. ẢNH: FAT

Trong khoảng thời gian còn lại, Indonesia sử dụng chiến thuật power-play nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ Thái Lan thi đấu chắc chắn, trong khi thủ môn Theerawat Kaewwilai có nhiều pha cứu thua quan trọng. Dù tạo ra một số cơ hội, đáng tiếc nhất là tình huống đưa bóng dội xà ngang ở cuối trận, Indonesia vẫn không thể thay đổi cục diện và đành chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc.

Không chỉ trở thành cựu vương Đông Nam Á, đây còn là thất bại thứ hai của Indonesia trong các trận chung kết chỉ trong vòng hai tháng. Trước đó, vào tháng 2, họ đã để thua Iran ở chung kết châu Á. Trong khi đó, Thái Lan có lần thứ 17 vô địch Đông Nam Á sau 19 lần tham dự, tiếp tục khẳng định sự thống trị bất chấp sự vươn lên của Indonesia và sự cạnh tranh từ Việt Nam.

Ở trận tranh hạng ba trước đó, Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Australia để đoạt huy chương đồng.

