Nguyễn Hai Long: Các tuyển thủ Việt Nam luôn sẵn sàng vì lá quốc kỳ in trên ngực áo

Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia thuộc lượt trận thứ 4 vòng bảng ASEAN Cup 2026 trên sân Pakansari tối 3-8, tiền vệ Nguyễn Hai Long khẳng định các tuyển thủ Việt Nam luôn bước vào mỗi trận đấu với tinh thần sẵn sàng cống hiến vì màu cờ sắc áo.

Niềm vui của Nguyễn Hai Long khi ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÔ AN

Hai Long chia sẻ sau trận đấu: “Trước khi bước vào trận đấu, đội tuyển Việt Nam gặp áp lực rất là lớn khi chúng tôi phải thi đấu trên sân khách với Indonesia rất mạnh. Chúng tôi biết điều đó và đã chuẩn bị rất là kỹ càng cho trận đấu này. Rất may mắn là chúng tôi đã giành chiến thắng, và quan trọng hơn là tiến thêm một bước để bước vào vòng bán kết”.

Trên sân Pakansari, Hai Long là một trong 4 sự thay đổi của HLV Kim Sang-sik trong đội hình xuất phát so với trận gặp Singapore. Quyết định của chiến lược gia người Hàn Quốc nhanh chóng phát huy hiệu quả khi tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC thi đấu đầy nổi bật. Phút thứ 2, Hai Long khởi xướng pha tấn công bên cánh trái trước khi Nguyễn Hoàng Đức thực hiện đường chọc khe để Nguyễn Văn Vĩ băng xuống mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.

Đến phút 14, Hai Long trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử. Từ đường chuyền chính xác của Lê Phạm Thành Long, tiền vệ sinh năm 2000 tăng tốc vượt qua hàng phòng ngự Indonesia trước khi bình tĩnh dứt điểm chìm đánh bại thủ môn Nadeo Argawinata, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Hai Long chỉ tay vào huy hiệu vô địch ASEAN Cup trên tay áo đấu Việt Nam. ẢNH: TÔ AN

Màn ăn mừng của Hai Long cũng thu hút sự chú ý, khi anh hướng về phía khán đài có đông cổ động viên Indonesia rồi chỉ tay vào huy hiệu nhà đương kim vô địch ASEAN Cup trên tay áo. Hành động thể hiện niềm tự hào về thành tích của tuyển Việt Nam cũng như sự tự tin của đội bóng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Hai Long tiếp lời: “Mỗi trận đấu huấn luyện viên sẽ có một cách dùng người và một chiến thuật khác nhau. Điều quan trọng là tất cả cầu thủ đều tuân thủ theo chiến thuật của huấn luyện viên. Chúng tôi thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì lá cờ đang mang trên ngực”.

Tiền vệ 26 tuổi nhấn mạnh: “Tôi nghĩ tất cả cầu thủ đều luôn luôn sẵn sàng và không có gì bất ngờ cả. Chúng tôi đã sẵn sàng để thi đấu, dù là thi đấu trước hay thi đấu sau thì chúng tôi cũng luôn luôn sẵn sàng”.

Sau hơn một giờ thi đấu, Hai Long được HLV Kim Sang-sik rút ra nghỉ ở phút 60. Tuyển Việt Nam vẫn duy trì thế trận lấn lướt và có thêm bàn thắng của Nguyễn Xuân Son để khép lại chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục.

Ba điểm trên sân khách giúp tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm, xếp trên Singapore nhờ hiệu số vượt trội (+10 so với +3). Ở lượt trận cuối diễn ra ngày 7-8 trên sân Mỹ Đình, nếu đánh bại Campuchia, thầy trò HLV Kim Sang-sik gần như chắc chắn giành ngôi nhất bảng để tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026.

HỮU THÀNH