Fabio Cannavaro tự hào với màn trình diễn của tuyển Uzbekistan

HLV trưởng Đội tuyển Uzbekistan, Fabio Cannavaro, cho biết là ông tự hào về màn trình diễn của đội nhà dù để thua Colombia với tỷ số 1-3 ở trong trận mở màn bảng K của World Cup, đồng thời ca ngợi nỗ lực của các cầu thủ trong bầu không khí đầy thách thức tại SVĐ Azteca.

Cannavaro ăn mừng khi Uzbekistan ghi bàn gỡ hòa

“Tôi đã nói với họ rằng tôi rất tự hào về trận đấu mà họ đã chơi. Tôi nói với họ rằng, tôi thực sự yêu thích những gì tôi đã thấy”, Cannavaro nói, “Trận đấu không dễ dàng, chúng tôi đang chơi ở Mexico, nhưng lại cảm giác như là đang chơi ở Colombia - với tất cả người hâm mộ Colombia ở đây vậy!”.

Cầu thủ chạy cánh Luis Diaz đã truyền cảm hứng cho Colombia giành lấy chiến thắng khi đội bóng Nam Mỹ đánh dấu sự trở lại World Cup sau khi bỏ lỡ giải đấu năm 2022. Daniel Munoz mở tỷ số vào cuối hiệp 1, Uzbekistan đã đáp trả tốt và gỡ hòa nhờ bàn thắng của Abbosbek Fayzullaev ở phút 60.

Tuy nhiên, Colombia đã nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát thế trận nhờ bàn thắng của Diaz, trước khi cầu thủ dự bị Jaminton Campaz đã ấn định chiến thắng ở phút bù giờ, khiến cho nhà cầm quân người Ý phải suy ngẫm về tỷ số mà ông cảm thấy không phản ánh hết nỗ lực của các học trò...

Cannavaro cho biết trải nghiệm được thi đấu tại một SVĐ lịch sử như vậy mãi mãi khắc ghi sâu trong tâm trí các cầu thủ của ông: “Được thi đấu ở đây là một điều tuyệt vời. Đó là điều bạn sẽ nhớ suốt đời. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ của tôi thi đấu tại SVĐ này, và họ hẳn sẽ nhớ mãi điều đó!”.

“Khi một đội bóng nhỏ như của chúng tôi thi đấu tốt như hôm nay, rõ ràng để thua với tỷ số 1-3 là quá nhiều”, nhà cầm quân người Ý nói thêm. Đến giờ, vẫn có lời bàn ra tán vào về việc Liên đoàn bóng đá Uzbekistan (UFA) quyết đưa Cannavaro về thay thế Timur Kapadze, vị HLV đưa Uzbekistan đến World Cup.

Sao cũng được, ông Cannavaro đang tại vị và cố gắng làm tốt công việc của mình, bằng cách hỗ trợ tâm lý cho các học trò: “Chúng tôi phải trưởng thành. Tôi luôn nói với họ rằng hãy giữ vững thế trận. Không dễ để thi đấu với một đội bóng như Colombia hay tuyển Bồ Đào Nha… (của Cristiano Ronaldo)”.

“Hôm nay, toàn đội đã hiểu khi nào cần phải chịu khó và dốc sức, khi nào cần phải chơi để kiểm soát bóng, khi nào cần phải chuyển hướng tấn công từ cánh này sang cánh khác. Tôi nghĩ hiệp 2 các cầu thủ đã chơi rất tốt. Nhưng ở đẳng cấp này, khi bạn mắc sai lầm, thì bạn sẽ phải trả giá rất đắt”.

Uzbekistan sẽ đấu với Bồ Đào Nha tại Houston, trong khi Colombia, đội đang dẫn đầu bảng K sau khi Bồ Đào Nha và CHDC Congo cầm chân nhau với tỷ số là 1-1, sẽ chạm trán với đại diện của bóng đá châu Phi ở Guadalajara.

Đ.Hg.